 Atsistatydino britų gynybos sekretorius Healey

Atsistatydino britų gynybos sekretorius Healey

2026-06-11 14:31
BNS inf.

Jungtinės Karalystės (JK) gynybos sekretorius Johnas Healey ketvirtadienį atsistatydino, pranešė britų transliuotojas BBC.

<span>Atsistatydino britų gynybos sekretorius Healey</span>
Atsistatydino britų gynybos sekretorius Healey / Scanpix nuotr.

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Laiške ministrui pirmininkui Keirui Starmeriui (Kirui Starmeriui) J. Healey rašė, kad gynybos investicijų planas „toli gražu neprilygsta tam, ko reikia gynybai ir šaliai šiuo pavojingu metu“.

Šiame poste jis dirbo nuo 2024 metų liepos.

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