Atsistatydino britų gynybos sekretorius Healey

Laiške ministrui pirmininkui Keirui Starmeriui (Kirui Starmeriui) J. Healey rašė, kad gynybos investicijų planas „toli gražu neprilygsta tam, ko reikia gynybai ir šaliai šiuo pavojingu metu“.
Šiame poste jis dirbo nuo 2024 metų liepos.
Jungtinės Karalystės (JK) gynybos sekretorius Johnas Healey ketvirtadienį atsistatydino, pranešė britų transliuotojas BBC.
Laiške ministrui pirmininkui Keirui Starmeriui (Kirui Starmeriui) J. Healey rašė, kad gynybos investicijų planas „toli gražu neprilygsta tam, ko reikia gynybai ir šaliai šiuo pavojingu metu“.
Šiame poste jis dirbo nuo 2024 metų liepos.
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