Atletai kovos dėl medalių, olimpiados organizatoriai – su virusu

Daugiau laisvės

Japonijos vyriausybė ketvirtadienį, likus šiek tiek daugiau nei mėnesiui iki olimpinių žaidynių pradžios, pritarė siūlymui atšaukti Tokijuje dėl koronaviruso paskelbtą nepaprastąją padėtį, bet įvedė naujų suvaržymų.

Sostinėje balandžio pabaigoje paskelbus nepaprastąją padėtį visų pirma ribojamas barų ir restoranų darbo laikas, draudžiama tokioms įstaigoms prekiauti alkoholiu. Ši priemonė birželio 20 d. bus atšaukta sostinėje ir dar aštuoniuose regionuose, bet ir toliau galios Okinavoje.

Japonijoje COVID-19 protrūkis yra gana mažas, palyginti su kitomis pasaulio valstybėmis: šioje Rytų Azijos valstybėje užfiksuota apie 779 tūkst. užsikrėtimo atvejų ir kiek daugiau nei 14 tūkst. mirčių, nors griežto visuotinio karantino buvo išvengta. Tačiau iki šiol visiškai imunizuoti yra tik kiek daugiau nei 6 proc. gyventojų.

"Susirgimų skaičius visoje šalyje mažėja nuo gegužės vidurio, o padėtis, kalbant apie ligoninių lovas, nuolat gerėja, – pažymėjo ministras pirmininkas Yoshihide Suga. – Kita vertus, kai kuriuose regionuose esama požymių, kad skaičiaus mažėjimas lėtėja."

Vietoje nepaprastosios padėties vyriausybė Tokijuje ir dar šešiuose regionuose iki liepos 11 d. taikys vadinamąsias pusiau nepaprastąsias priemones.

Šiomis priemonėmis bus kiek sušvelnintos su alkoholio prekyba susijusios taisyklės: juo bus leista prekiauti iki 19 val., tačiau restoranų bus prašoma nedirbti po 20 val.

Renginių apribojimai

"Žaidynės bus saugios, imsimės visų priemonių, kad būtų užkirstas kelias virusui plisti", – praėjusią savaitę Didžiojo septyneto valstybių lyderiams žadėjo Y.Suga. Tačiau panašių garantijų labai nori išgirsti ir pačios Japonijos gyventojai.

Didžiausia Japonijos opozicijos jėga – Konstitucinė demokratų partija – reikalavo atšaukti žaidynes arba dar kartą jas atidėti.

Bene aiškiausiai šalies politikų ir visuomenės nerimą iliustruoja tai, kad, likus vos penkioms savaitėms iki dėl pandemijos atidėtų žaidynių pradžios, Tokijuje tikriausiai liks galioti griežti didelių renginių žiūrovų skaičiaus apribojimai.

Pagal dabartines nepaprastosios padėties nuostatas, Japonijos sporto arenose leidžiama lankytis 5 tūkst. žiūrovų arba užimti jose 50 proc. vietų, priklausomai nuo to, kuris skaičius yra mažesnis.

Trečiadienį vyriausybė patvirtino didžiausią 10 tūkst. žiūrovų ribą, galiosiančią vietovėse, kur netaikomi jokie suvaržymai.

Atletai bus įspėjami, kad jie gali būti pašalinti iš žaidynių, jei pažeis tokius reikalavimus kaip kaukės dėvėjimas ir kasdienis testavimasis.

Tokiomis taisyklėmis veikiausiai remsis ir olimpiados organizatoriai, kai artimiausiomis dienomis spręs, kiek šalyje gyvenančių sirgalių galės stebėti varžybas gyvai, jeigu tai apskritai bus leidžiama.

Kovo 20 d. organizatoriai priėmė galutinį sprendimą, kad varžybos pirmą kartą istorijoje vyks be aistruolių iš užsienio.

Organizatoriai pareiškė lauksiantys, kol bus atšaukta nepaprastoji padėtis, kad priimtų sprendimą dėl Japonijoje gyvenančių žiūrovų.

Galima bilietų loterija

Nors Japonijoje COVID-19 atvejų sumažėjo po ketvirtosios bangos piko, kai kurie medicinos specialistai būgštauja, kad minios olimpiados žiūrovų gali sukelti naują ligos bangą.

Kaip pranešė nacionalinis transliuotojas NHK, artimiausiu metu turi būti paskelbta vyriausybės vyresniųjų patarėjų medicinos klausimais ataskaita, kurioje bus teigiama, kad saugiausia būtų rengti žaidynes be žiūrovų.

Ekspertai ragins įvesti papildomas taisykles, jei į sporto arenas vis dėlto bus įleidžiami žiūrovai.

Atsižvelgdami į galimus apribojimus, olimpiados organizatoriai nusprendė nebeparduoti bilietų ir dabar svarsto loterijos sistemą, kuri padėtų nustatyti, kurie bilietų turėtojai galės dalyvauti renginiuose.

Iki žaidynių atidėjimo Japonijoje pernai parduota milijonai bilietų. Nors nukėlus olimpiadą buvo gauta šimtai tūkstančių prašymų grąžinti pinigus, galutinis bilietų turėtojų skaičius vis tiek tikriausiai viršys bet kokį žiūrovų skaičiaus limitą per daugelį varžybų.

Be kaukės – nė žingsnio

Likus šiek tiek daugiau nei mėnesiui iki žaidynių atidarymo, organizatoriai mėgina įtikinti visuomenę, kad didžiausias tarptautinis renginys nuo pandemijos pradžios bus saugus tiek dalyviams, tiek priimančios šalies gyventojams.

Paskelbta galutinė sportininkams skirtų taisyklių versija: 70 puslapių su komiksais, skirtais paaiškinti sudėtingą taisyklių rinkinį, kuris, pasak organizatorių, padės užtikrinti žaidynių saugumą.

Pareigūnai tikisi, kad šie apribojimai padidins skeptiškai nusiteikusios Japonijos visuomenės pasitikėjimą, jog žaidynės gali būti rengiamos saugiai, nors pandemija dar nesuvaldyta.

Olimpinių žaidynių pareigūnai ir organizatoriai pabrėžė naujas specifines nuobaudas sportininkams, jei jie pažeis taisykles: tai bus įspėjimai, baudos ar net "laikinas ar nuolatinis neleidimas dalyvauti ar pašalinimas iš žaidynių".

"Tikimės, kad laikysitės taisyklių, o jeigu ne, numatytos sankcijos, kurios gali būti jums pritaikytos", – sakė Tarptautinio olimpinio komiteto olimpinių žaidynių operacijų direktorius Pierre'as Ducrey.

Užsienio žurnalistai olimpinėse bus stebimi GPS sistema. 6 000 akredituotų reporterių iš užsienio iš anksto turės pateikti detalų sąrašą tų vietų, kuriose ketina lankytis per pirmąsias dvi savo viešnagės Japonijoje savaites. Anot vyriausiosios žaidynių organizatorės Seiko Hashimoto, už nusižengimus reporteriai gali netekti akreditacijos. Be to, žurnalistai raginami apsistoti viename iš 150 tam numatytų viešbučių, o ne pas privačius asmenis.

Visuomenė nerimauja

Pasak organizatorių, daugiau nei 80 proc. sportininkų bus paskiepyti ir jiems bus draudžiama kontaktuoti su Japonijos visuomenės nariais. Birželio 18 d. prasidėjo 18 tūkst. olimpiados savanorių vakcinacija: antrąkart jie bus paskiepyti prieš pat žaidynių atidarymą.

Pačios Japonijos vakcinacijos programa prasidėjo lėtai ir, nors dabar įsibėgėja, tik kiek daugiau nei 4 proc. šalies gyventojų yra visiškai paskiepyti, o beveik 13 proc. – pirmąja skiepų doze.

Neseniai atliktos apklausos rodo, kad šiek tiek sušvelnėjo visuomenės nusistatymas prieš žaidynes: dabar daugiau apklaustųjų pasisako už jų rengimą, o ne už atšaukimą. Pernai turėjusios vykti olimpinės žaidynės buvo nukeltos į 2021-uosius ir prasidės liepos 23-iąją.

Remiantis ankstesnėmis apklausomis, kai tarp respondentams pateiktų galimų atsakymo variantų būdavo olimpiados atidėjimas, dauguma japonų sakė norintys, kad renginiai arba būtų dar kartą nukelti, arba apskritai atšaukti.