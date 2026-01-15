Astronautai palieka TKS per pirmą istorijoje medicininę evakuaciją

NASA vaizdo įraše matyti, kaip amerikiečių astronautų Mike'o Fincke'o ir Zenos Cardman, Rusijos kosmonauto Olego Platonovo bei japonų astronauto Kimiyos Yui kapsulė 22 val. 20 min. Grinvičo (ketvirtadienį 0 val. 20 min. Lietuvos) laiku atsijungė nuo TKS po jų penkių mėnesių darbo kosmose.
JAV kosmoso agentūra atsisakė nurodyti, kuriam įgulos nariui kilo sveikatos problemų, ar pateikti išsamesnės informacijos šiuo klausimu, tačiau pabrėžė, kad grįžimas nėra avarinė situacija.
Nukentėjusio įgulos nario būklė buvo ir išlieka stabili, trečiadienį sakė NASA pareigūnas Robas Naviasas.
Planuojama, kad kapsulė „SpaceX Dragon“ su keturiais įgulos nariais ketvirtadienį apie 8 val. 40 min. Grinvičo (10 val. 40 min. Lietuvos) laiku nusileis vandenyne prie Kalifornijos krantų.
„Pirmiausia, mums visiems viskas gerai. Visi esantys laive jaučiasi stabiliai, yra saugūs ir prižiūrimi“, – neseniai socialiniame tinkle rašė misijos „SpaceX Crew-11“ pilotas M. Fincke'as.
„Tai buvo apgalvotas sprendimas, siekiant sudaryti sąlygas tinkamiems medicininiams tyrimams Žemėje, kur yra visos diagnostikos galimybės. Tai teisingas sprendimas, net jei jis ir šiek tiek kartokas“, – sakė jis.
„Crew-11“ ketvertas į TKS atvyko rugpjūčio pradžioje ir turėjo pasilikti kosminėje stotyje iki vasario vidurio, kol juos būtų pakeitusi nauja įgula.
Jamesas Polkas, NASA vyriausiasis sveikatos ir medicinos pareigūnas, teigė, kad išliekanti rizika ir neaiškumas dėl diagnozės lėmė sprendimą grąžinti įgulą anksčiau nei planuota.
Amerikiečių astronautas Chrisas Williamsas ir Rusijos kosmonautai Sergejus Kud-Sverčkovas bei Sergejus Mikajevas, kurie į stotį atvyko lapkritį Rusijos erdvėlaiviu „Sojuz“, lieka TKS.
Rusijos kosmoso agentūra „Roskosmos“ stotyje dirba kartu su NASA. Abi agentūros paeiliui gabena kitos šalies piliečius į orbitinę stotį ir iš jos – tai viena iš nedaugelio dvišalio bendradarbiavimo sričių, kurios vis dar išlieka tarp JAV ir Rusijos.
Pasiruošę netikėtumams
Nuo 2000-ųjų nuolat gyvenama Tarptautine kosmine stotimi siekiama pademonstruoti tarptautinį bendradarbiavimą, bendram darbui suvienijant Europą, Japoniją, JAV ir Rusiją.
Maždaug 400 kilometrų aukštyje virš Žemės esanti TKS veikia kaip tyrimų bazė, skirta tolesniems kosmoso tyrimams, įskaitant būsimas misijas į Mėnulį ir, vėliau, į Marsą.
Keturi evakuojami astronautai buvo apmokyti spręsti netikėtas medicinines situacijas, sakė aukšto rango NASA pareigūnas Amitas Kshatriya, pagirdamas jų elgesį šioje situacijoje.
Po 2030 metų planuojama TKS eksploataciją nutraukti, palaipsniui žeminant jos orbitą, kol ji suirs atmosferoje virš atokios Ramiojo vandenyno vietos, vadinamos Nemo tašku, kur yra kosminių laivų kapinės.
