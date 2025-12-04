Apklausa: europiečiai įvertino, kiek tikėtinas karas su Rusija

Apklausą atliko grupė „Cluster 17“, devyniose šalyse apklaususi beveik 10 tūkst. žmonių, kai Rusijos karas Ukrainoje tęsiasi jau daugiau nei trejus su puse metų ir baiminamasi, kad jis gali išplisti į kitas valstybes.
Prancūzijos generolas Fabienas Mandonas praėjusį mėnesį perspėjo, kad Rusija rengiasi naujai konfrontacijai ir ji gali įvykti iki 2030 metų. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį pareiškė, kad jei Europa nori karo, jo šalis „yra pasirengusi dabar pat“.
Apklausa parodė, kad 51 proc. respondentų mano, jog yra „didelė“ arba „labai didelė“ rizika, kad ateinančiais metais Rusija gali pradėti karą su jų šalimi.
Lapkričio pabaigoje atliktas tyrimas apėmė Prancūziją, Vokietiją, Italiją, Ispaniją, Lenkiją, Portugaliją, Kroatiją, Belgiją ir Nyderlandus, kiekvienoje šalyje apklausta po daugiau nei 1000 žmonių.
Atviro konflikto su Rusija baimė šalyse skirtinga.
Lenkijoje, turinčioje sieną su Rusija ir jos sąjungininke Baltarusija, 77 proc. respondentų riziką laiko didele arba labai didele. Prancūzijoje taip mano 54 proc., Vokietijoje – 51 proc. apklaustųjų. 65 proc. italų tokią riziką laiko maža arba ir visai neegzistuojančia.
81 proc.respondentų mano, kad karo su Kinija tikimybė ateinančiais metais yra maža arba jos visai nėra.
Europoje aštrėjant diskusijoms dėl karinės tarnybos ir Prancūzijai vėl įvedus savanorišką karinę tarnybą, respondentai abejoja dėl savo šalių ginkluotųjų pajėgų gebėjimo kariauti su Maskva.
69 proc. teigė, kad jų šalis „visiškai“ arba „veikiausiai“ negalės apsiginti nuo Rusijos agresijos.
Prancūzijoje, vienintelėje iš apklaustų šalių turinčioje branduolinius ginklus, respondentai buvo mažiausiai pesimistiški: 44 proc. mano, kad jų šalis yra „gana“ arba „pakankamai“ pajėgi apsiginti.
Visai kitokios nuomonės laikosi belgai, italai ir portugalai – dauguma jų (atitinkamai 87 proc., 85 proc. ir 85 proc.) mano, kad jų šalys nėra pajėgios apsiginti.
Didžiausia grėsme Europos visuomenė ir toliau laiko terorizmą. Apklausos duomenimis, 63 proc. respondentų devyniose šalyse laiko atviro karo su teroristų grupuotėmis riziką „didele“ arba „labai didele“.
