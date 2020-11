Airija: JK ir ES turi 7–10 dienų „Brexito“ susitarimui sudaryti

Derybos pirmadienį tęsėsi Briuselyje, praėjusią savaitę abiem pusėms negebėjus pasiekti kompromiso dėl opiausių klausimų – vienodų konkurencijos sąlygų ir žvejybos teisių.

Didžioji Britanija iš ES išstojo šių metų sausį, tačiau abiem pusėms vis dar nepavyksta sudaryti susitarimo, įsigaliosiančio pasibaigus pereinamajam laikotarpiui.

„Mums tikrai liko paskutinė savaitė ar 10 dienų, o jei kitą savaitę ar per 10 dienų nebus didelio proveržio, manau, kad tikrai turėsime bėdų ir dėmesys nukryps į pasirengimą išstoti be susitarimo ir dėl to kilsiančius sutrikimus“, – Airijos radijo stočiai „Newstalk“ sakė S. Coveney'is.

„Manau, kad Didžiosios Britanijos vyriausybė supranta, ko reikia, kad šią savaitę būtų sudarytas susitarimas, tačiau tikrasis klausimas yra tas, ar tam yra politinio apetito. Manau, kad susitarimą turėsime, jau kurį laiką laikausi tokios prognozės, tačiau nebūsiu šokiruotas, jei viskas sugrius“, – pridūrė jis.

Britų pareigūnai keliskart yra sakę, kad bet koks susitarimas turėtų gerbti šalies suverenitetą, tačiau ES savo ruožtu teigia, kad šalies artumas blokui reiškia tai, kad Briuselis negali sudaryti tokio susitarimo, kokį turi su kitomis valstybėmis, pavyzdžiui, Kanada.

„Mūsų raudonosios linijos nepasikeitė, ir mes ruošiamės bet kokiai baigčiai, – „Sky News“ sakė JK sveikatos apsaugos sekretorius Mattas Hancockas. – Žinoma, norėtume sudaryti susitarimą, tačiau tai spręs europiečiai, jei jie norės daryti reikalingą pažangą.“

Derybos tarp Londono ir Briuselio dėl tų pačių klausimų įstrigusios jau kelis mėnesius. Abi pusės yra paraginusios viena kitai nusileisti, kad būtų padarytas proveržis ir įmonės turėtų aiškumo, kas įvyks kitų metų pradžioje.

Aukšto rango ES diplomatas, nenorėjęs atskleisti savo pavardės, sakė, kad abi pusės „vis dar kiek per toli nutolusios viena nuo kitos, kad galėtų jaustis patogiai“, ir pakartojo, jog Didžioji Britanija turi padaryti pasirinkimą, kadangi „tvarkaraštis yra labai įtemptas“.

Vyriausiasis ES derybininkas Davidas Frostas sekmadienį sakė, kad, nors pastarosiomis dienomis buvo padaryta tam tikra pažanga ir abi pusės yra parengusios panašius preliminarius susitarimų tekstus, dėl kai kurių jų dalių dar nebuvo susiderėta.

„Mums gali nepavykti, – sakė D. Frostas. – Stengiamės sudaryti susitarimą, tačiau vienintelis galimas susitarimas yra tas, kuris atitinka mūsų suverenitetą ir perima mūsų įstatymų, prekybos ir vandenų kontrolę.“