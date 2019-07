Afrikos valstybės pradeda įgyvendinti „istorinį“ laisvosios prekybos susitarimą

Po 17 metų sudėtingų derybų Afrikos Sąjunga paskelbė apie susitarimo dėl Afrikos kontinentinės laisvosios prekybos zonos (AfCFTA) „įgyvendinimo etapo“ pradžią.

Afrikos Sąjungos komisijos pirmininkas Moussa Faki (Musa Fakis) tai pavadino „istoriniu“ momentu.

„Išsipildo sena svajonė, tėvai įkūrėjai gali didžiuotis“, – pareiškė jis ir pridūrė, jog AfCFTA sukurs „puikiausią prekybos zoną visame pasaulyje“.

Afrikos Sąjungos pareigūnai pranešė, jog pradedamos įgyvendinti penkios AfCFTA „veiklos priemonės“.

Valstybės sutiko laikytis bendrų „kilmės taisyklių, stebėti netarifines kliūtis ir jas šalinti, naudotis suvienodinta skaitmeninių mokėjimų sistema ir Afrikos prekybos stebėsenos sistema“, paskelbė Sąjungos komisija.

Sekmadienio ryte prie susitarimo prisijungė Nigerija ir Beninas. Iš 55 Afrikos Sąjungos valstybių narių prie jo dar nėra prisijungusi tik Eritrėja, nors ši šalis jau paskelbė ketinanti svarstyti tokią galimybę.

Susitarimas buvo įteisintas balandžio pabaigoje, kai buvo įvykdyta sąlyga, jog įgyvendinti susitarimą bus galima tik tuo atveju, jeigu jį ratifikuos mažiausiai 22 šalys.

Zona pradės veikti nuo 2020 metų liepos 1 dienos, kad šalys turėtų laiko prisitaikyti prie sutartų pokyčių.

Be to, pagal AfCFTA dauguma šalių turės per penkerius metus apkarpyti muitus 90 proc., kad žemyne sumažintų kliūtis prekybai.

Šalys, įtrauktos į Jungtinių Tautų mažiausiai išsivysčiusių šalių sąrašą, tam turės 10 metų, o dar šešios šalys, įskaitant Nigerį ir Malavį, – bent 15 metų.

Afrikos Sąjungos komisijos skaičiavimais, įgyvendinant susitarimą, Afrikos vidaus prekybos apyvarta iki 2022 metų padidės 60 procentų.

Šiuo metu Afrikos šalių tarpusavio prekybai tenka tik maždaug 16 proc. jų bendros prekybos prekėmis ir paslaugomis apyvartos.