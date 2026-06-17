Sinoptikai turi džiugių žinių: termometro stulpeliai šaus į viršų

Savaitės vidurys žada būti permainingas. Trečiadienio dieną didesnėje šalies dalyje numatomi trumpi lietūs, vietomis galima ir perkūnija. Nuotaikos neataisys ir gana žvarbus vakarų, šiaurės vakarų vėjas, kurio gūsiai sieks 9–14 m/s. Šią dieną šiluma dar nelepins – termometrai rodys vos 16–21 laipsnį šilumos.
Nuo ketvirtadienio situacija pradės keistis į gerąją pusę. Nors vietomis vis dar trumpai palis, vėjas rims, o temperatūra pastebimai kils.
Ketvirtadienio naktį bus vėsoka (7–12 laipsnių), tačiau dieną oras įšils iki 18–23 laipsnių. Tradiciškai, pajūris liks vėsesnis – čia termometrai rodys 15–17 laipsnių.
Penktadienį šilumos banga dar labiau sustiprės. Naktį temperatūra nenukris žemiau 10–15 laipsnių, o dieną džiaugsimės tikra vasara – šils iki 20–25 laipsnių. Pajūryje numatoma 17–19 laipsnių šiluma. Tiesa, penktadienio dieną vietomis taip pat išlieka trumpo lietaus tikimybė.
Kol orai šyla, Lietuvos hidrologai fiksuoja pokyčius vandens telkiniuose. Birželio 16 d. duomenimis, šalyje stebimas vandens lygio kilimas. Labiausiai – vakarinėje Lietuvos dalyje – čia užfiksuotas net 22–34 cm kilimas per parą. Prognozuojama, kad vandens lygis ir toliau svyruos, daugiausia – kils.
Kur vanduo jau tinkamas maudynėms?
Žinant, kad komfortiška maudynių temperatūra prasideda nuo 18 laipsnių šilumos, poilsiautojai turėtų atsargiai rinktis vietas:
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Ežerai: Čia situacija geriausia – vandens temperatūra siekia 15–18 laipsnių šilumos, tad kai kuriuose ežeruose komforto riba jau pasiekta.
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Upės: Vandens temperatūra svyruoja labai stipriai – nuo 9 iki 18 laipsnių šilumos.
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Kuršių marios: Vanduo sušilęs iki 16–17 laipsnių.
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Baltijos jūra: Norintiems pasinerti į jūros bangas teks pasiruošti gaiviam iššūkiui – čia vanduo siekia vos 15–16 laipsnių šilumos.
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