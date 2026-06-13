Sinoptikai skelbia liūdnas žinias: savaitgalį Lietuvą skalbs lietus ir talžys perkūnija

Šiandien – liūtys ir galingi vėjo gūsiai
Šeštadienį daugelyje šalies rajonų dangus maišysis su žeme. Numatomi trumpi lietūs, o kai kuriuose regionuose jie bus itin smarkūs. Situaciją kaitins ir vietomis dundantys perkūnijos aidai.
Nors vėjas išliks besikeičiančios krypties (6–11 m/s), perkūnijos metu vietomis galimi pavojingi gūsiai iki 15–17 m/s. Termometro stulpeliai šiandien dar kils iki 16–21 laipsnio šilumos, tačiau dėl drėgmės ir vėjo vargu ar pavyks pasilepinti tikra vasariška šiluma.
Sekmadienį ir pirmadienį – dar vėsesnių orų banga
Jei tikėjotės, kad sekmadienis atneš pragiedrulių, teks nusivilti. Tiek sekmadienį, tiek pirmadienį daugelyje rajonų ir toliau vyraus trumpi lietūs, neatmetama ir perkūnijos tikimybė.
Orus ims diktuoti pietvakarių, vakarų vėjas, kuris dienomis sustiprės iki 7–12 m/s. Kartu ateis ir vėsa: naktimis temperatūra nukris iki 7–12 laipsnių šilumos, o dienomis vyraus vos 14–19 laipsnių šiluma.
Hidrologinė situacija: maudytis skubėti neverta
Vandens telkiniuose taip pat fiksuojami rimti pokyčiai. Birželio 12 d. duomenimis, šalyje stebimas vandens lygio kilimas. Vakarinėje Lietuvos dalyje vietomis vanduo per parą pakilo net iki 61 cm! Tiesa, artimiausiu metu numatomas vandens lygio svyravimas, o vėliau – daugiausia kritimas.
O kaipgi maudynių sezonas? Specialistai primena, kad komfortiška vandens temperatūra maudynėms laikoma ne žemesnė nei 18 laipsnių šilumos.
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Upėse: vanduo svyruoja nuo vėsių 9 iki 20 laipsnių šilumos.
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Ežeruose: 16–19 laipsnių šilumos.
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Kuršių mariose: 16–20 laipsnių šilumos.
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Baltijos jūroje: vanduo sušilęs iki 16–18 laipsnių.
Panašu, kad maudymosi kostiumėlius bent kelioms dienoms teks paslėpti, o einant iš namų svarbiausiu atributu taps skėtis bei šiltesnis apdaras.
(be temos)