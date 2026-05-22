Sinoptikai įspėja dėl savaitgalio orų: pasiruoškite dvigubam scenarijui

Penktadienį – gaiva ir nedideli krituliai
Šiandien Lietuvoje dangumi plauks debesys, o vietomis, didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, sulauksime trumpo ir nedidelio lietaus. Pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, pasiekiantis 8–13 m/s greitį.
Šią dieną didesnės šilumos dar teks palaukti: aukščiausia temperatūra šalyje sieks 15–20 laipsnių šilumos. Tradiciškai vėsiausia bus pajūryje – čia oras įšils vos iki 11–14 laipsnių.
Šeštadienį orai ims šilti
Šeštadienį situacija ims keistis į gerąją pusę. Naktis numatoma rami, vėjas aprims iki 4–9 m/s, o temperatūra svyruos tarp 5–10 laipsnių šilumos.
Šeštadienio dieną vakarų ir pietvakarių vėjas šiek tiek sustiprės (iki 6–11 m/s), tačiau atneš gerokai šiltesnę oro masę. Termometrai fiksuos pavasarišką 18–23 laipsnių šilumą. Visgi, šiaurės rytų Lietuvos gyventojams vertėtų nepalikti namų be skėčio – čia išlieka didžiausia trumpo lietaus tikimybė. Pajūryje šeštadienis bus giedresnis, bet vėsesnis – 13–17 laipsnių šilumos.
Sekmadienį galimos permainos
Sekmadienio naktį trumpai palis tik vietomis, o temperatūra bus itin šilta – naktį atvės tik iki 8–13 laipsnių.
Dieną šiluma nesitrauks ir vėl sieks 18–23 laipsnius (pajūryje – 13–17 laipsnių). Vis dėlto antroji dienos pusė gali atnešti permainų: daugiausia rytiniuose rajonuose numatomas trumpas lietus. Nuotaiką šiek tiek gadinti gali ir stipresnis vakarų, šiaurės vakarų vėjas, kuris dieną įsibėgės iki 8–13 m/s.
Vandens telkiniai po truputį šyla
Lietuvos hidrologai praneša, kad upėse stebimas nežymus vandens lygio svyravimas – iki 15 cm per parą. Ryškesnis vandens pakilimas užfiksuotas Svyloje ties Guntauninkais, kur vanduo pakilo iki 21 cm. Prognozuojama, kad panašios tendencijos išliks ir artimiausiomis dienomis.
Mėgstantiems vandens pramogas ar norintiems atidaryti maudymosi sezoną, sinoptikai pateikia naujausius duomenis.
Vanduo šalyje dar vėsokas, tačiau sparčiai šyla:
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Ežeruose: 12–17 laipsnių šilumos;
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Upėse: 8–17 laipsnių šilumos;
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Kuršių mariose: 13–14 laipsnių šilumos;
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Baltijos jūroje: ties Lietuvos krantais vanduo vis dar gaiviausias – siekia 8–12 laipsnių šilumos.
(be temos)
(be temos)