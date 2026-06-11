Šalyje – galinga audra: įspėja šių regionų gyventojus

Rytų Lietuvą audra turėtų pasiekti antroje dienos pusėje, maždaug 14 val. Numatoma perkūnija, daug kur smarkus lietus, kils škvalas, per kurį vėjo gūsiai sieks 15–20 m/s, vietomis iki 25 m/s, galima kruša. Smarki audra turėtų tęstis iki 21 val.
Kaip pažymėjo meteorologai, dėl vėjo gali virsti medžiai, lūžti jų šakos, sutrikti elektros energijos tiekimas. Dėl intensyvių liūčių gali pasitaikyti trumpalaikių gatvių užtvindymų.
Meteo.lt pateikė gyventojams rekomendacijas.
„Sandariai uždarykite langus ir duris. Surinkite lengvai pakeliamus daiktus kiemuose, balkonuose ir kitose atvirose vietose. Nepalikite automobilio prie aukštų medžių. Būdami lauke, nestovėkite po medžiais, prie reklamos stendų ir elektros linijų, žaibolaidžių ar metalinių bokštų, venkite atvirų vietų, nebūkite šalia vandens telkinių arba juose. Jei audra užklupo vairuojant, tą darykite ypač susikaupę, laikykite abi rankas ant vairo ir keiskite automobilio greitį, atsižvelgę į vyraujančias orų sąlygas kelyje“, – pažymėjo meteo.lt.
Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskričių gyventojai apie 10.40 val. turėjo gauti perspėjimo pranešimus į mobiliuosius telefonus.
Savo ruožtu Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (VPGT) paragino gyventojus nepanikuoti.
„Gavę Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos perspėjimą apie pavojingus meteorologinius reiškinius, nelaukite, kol oro sąlygos taps pavojingos – saugumo priemonių imkitės iš anksto“, – pridūrė VPGT.
Orų prognozė
Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šiandien Lietuvoje bus debesuota, Rytų Lietuvoje su pragiedruliais. Protarpiais lietus, vietomis smarkus. Daug kur, daugiausia Rytų Lietuvoje, perkūnija, galima kruša. Vėjas besikeičiančio krypties, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–20 m/s, vietomis iki 23 m/s. Aukščiausia temperatūra 14–19, Rytų Lietuvoje daug kur 20–25 laipsnių šilumos.
Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas daugiausia vakarų, naktį 8–13 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 15–20 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur numatomi trumpi lietūs. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, 4–9 m/s, dieną pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 16–21 laipsnis šilumos.
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