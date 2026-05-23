 Po šaltos gegužės – staigus smūgis: štai kur svilins 35 laipsnių karštis

Po šaltos gegužės – staigus smūgis: štai kur svilins 35 laipsnių karštis

2026-05-23 11:11
Eglė Radušytė (LNK)

Vakarų Europą užklupo pirmoji šio pavasario karščio banga – sinoptikai perspėjo, kad dalyje Prancūzijos ir Ispanijos temperatūra artimiausiomis dienomis šoktels net iki 35 laipsnių šilumos. Gyventojai ir turistai raginami saugotis kaitros, mat tokie orai labiau primena vidurvasarį nei gegužės pabaigą.

<span> Po šaltos gegužės – staigus smūgis: štai kur svilins 35 laipsnių karštis</span>
Po šaltos gegužės – staigus smūgis: štai kur svilins 35 laipsnių karštis / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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Po šaltos ir lietingos gegužės Ispanijoje jau pakvipo vasara – termometro stulpelis perlipo 32 laipsnius šilumos. Tiesa, kaitros pikas bus kitą savaitę, kai temperatūra kils dar keliais laipsniais.

„Šiaip ar taip, tikrai karšta, nes vasara prasideda“, – sakė vietos gyventoja.

Vienas pliažas Prancūzijos šiaurės vakaruose dar tuštokas, esą yra prie šalto Atlanto vandenyno. Tačiau Sen Malo prancūzai ruošiasi gegužės mėnesio temperatūros rekordui.

„Turėjome kelias laisvas dienas ir ieškojome vietos, kur oras būtų geras. Ir štai mes čia“, – džiaugėsi turistas.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Paryžiui meteorologai savaitgalį žada iki 31 laipsnio šilumos, o šalies pietvakariuose – net iki 35 laipsnių šilumos.

„Planuojame prieš vakarienę pasimėgauti kokteiliu terasoje. Tokiu oru jau būtina rezervuoti staliuką, nes bus daug žmonių“, – teigė pašnekovė.

Negana to, kurortų viešbučiai dėl karščio bangos tikisi atsigriebti už šaltą pavasarį.

„Daugiau klientų atvyksta, kai orai geri, nes gali pailsėti pliaže. Pastarieji savaitgaliai nedžiugino: dėl blogo oro daug užsakymų būdavo atšaukiama“, – neslėpė viešbučio administratorė Julie Nieto.

Už Lamanšo sąsiaurio karštiems orams ruošiasi ir anglai. Prognozuojama, jog aukšto slėgio karščio kupolas, kuris šildo orą, kai jį suspaudžia prie žemės, laikysis visą savaitgalį. Štai Londone sekmadienį bus 32 laipsnių šilumos.

Šiame straipsnyje:
karščio banga
šiluma
vasara

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Senas eilėrašti
Прошла зима, настало лето- спасибо Партии за это. И лично Леониду Ильичу.
10
-3
bijau
karštos vasaros
8
-1
Cha
Kaip keista - ateina vasara....matyt, kaltas Putinas ..
13
-2
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