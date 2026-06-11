Pateikė daugiau informacijos apie artėjančią audrą: sulauksime viso komplekso

„Stipriausios audros turėtų formuotis artimiausiu metu, nuo kokios 14 val., maždaug ties Vilniaus apskritimi“, – ketvirtadienį surengtos spaudos konferencijos metu kalbėjo Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) sinoptikas Paulius Starkus.
„Visos šios sistemos galiausiai (ims – ELTA) slinkti į šiaurę, šiaurės rytus ir tada jau pasieks, žinoma, ir Panevėžio, Utenos apskritis. Kol viskas galutinai pasitrauks iš Lietuvos, gali būti ir vėlyvas vakaras“, – pažymėjo jis.
Pasak sinoptiko, vakarinėje šalies dalyje ketvirtadienį bus kiek ramiau, o labiausiai artėjančią stichiją esą pajaus Vilniaus, Panevėžio ir Utenos apskričių gyventojai.
„Per Lietuvą slenka pietinis ciklonas, jis orus lemia visoje šalyje. Tiesa, Lietuva dabar, galima sakyti, yra padalinta į dvi dalis – rytinę ir vakarinę (…). (Vakarinėje – ELTA) pusėje nuo pačio ryto didesnę dienos dalį, iki pat vakaro, kris lietus, daugelyje rajonų numatomas smarkus lietus (…), per visą dieną bus regionų, kur smarkiai palis. Taip pat ir vėjas turėtų sustiprėti, ypač – pajūrio regione, iki 15–20 ar net 24 m/s būtent pajūrio zonoje“, – spaudos konferencijos metu kalbėjo sinoptikas.
„Rytinėje pusėje numatomi pavojingiausi orai. Šiltojoje pietinio ciklono dalyje turėtų formuotis intensyviausi lietaus debesys. Jau ir dabartinėje situacijoje turime pavienių liūčių su perkūnijomis. Tiesa, kol kas – be didesnių vėjo sustiprėjimų (…). Labiausiai turėtų suklusti Vilniaus, Panevėžio ir Utenos apskričių gyventojai, nes būtent šiuose regionuose mes ir laukiame to stichinio meteorologinio reiškinio, viso komplekso. Daug kur numatomos ir liūtys, kurios bus smarkios. Tai – visas kompleksas, nes jas lydės ir perkūnija, vėjo sustiprėjimai, tai bus škvaliniai, staigūs vėjo gūsiai iki 15–20 m/s. (…) Taip pat išlieka ir krušos tikimybė“, – akcentavo jis.
PAGD atstovas ragina nepanikuoti, laikytis rekomendacijų
Kiek anksčiau daliai Lietuvos gyventojų buvo išsiųsti pranešimai apie artėjančią audrą. Juos gavus, pasak Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovo Pauliaus Rinkevičiaus, svarbu nepanikuoti ir laikytis rekomendacijų.
„Dėl paminėtų šiandienos oro permainų ir reikšmių, kurios gali pasiekti stichinį lygį, Vilniaus, Panevėžio ir Utenos apskričių gyventojams buvo išsiųstas gyventojų perspėjimo pranešimas. Gavus šį pranešimą, svarbu nepanikuoti, nepasimesti (…). Jeigu esame namuose, užsidarykime langus, stogines. Jei turime vidinį kiemą, terasą, kokį balkoną ir yra ten yra nepritvirtintų daiktų, juos pritvirtinkime. Jeigu turime automobilį, nestatykime jo po medžiais, po elektros laidais. Labai svarbus momentas – reikia pasirūpinti savo artimais žmonėmis. Jeigu yra tokių žmonių, kurie negali patys pasirūpinti savimi, turėtų patys artimiausi žmonės jais pasirūpinti“, – kalbėjo P. Rinkevičius.
„Privaloma pasikrauti mobiliojo ryšio telefonus (…), nes audros metu gali kažkuriam laikui nutrūkti elektros tiekimas, tad svarbu, kad įrenginiai būtų pakrauti (…). Jeigu esame saugioje patalpoje ir turime susiplanavę susitikimus, juos atidėkime arba išvis atšaukime, nukelkime, vykdykime juos, kai nebebus pavojaus“, – sakė PAGD atstovas.
Be to, pasak jo, labai svarbu sekti atitinkamų tarnybų pranešimus, rekomendacijas bei skelbiamas naujienas.
Kaip skelbta, ketvirtadienį Lietuvoje prognozuojamos stiprios liūtys su perkūnija, taip pat gūsingas vėjas. Daug kur, daugiausia – rytinėje Lietuvos dalyje, taip pat galima kruša.
Pasak sinoptikų, dieną vyraus besikeičiančios krypties vėjas, daug kur jo gūsiai sieks 15–20 m/s, o vietomis sustiprės iki 23 m/s. Aukščiausia temperatūra sieks 14–19, Rytų Lietuvoje – 20–25 laipsnius šilumos.
(be temos)
(be temos)
(be temos)