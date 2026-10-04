Orai: pataria ruoštis stiprėjančiam vėjui

Pirmadienio naktį bus tarp 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, pajūryje gūsiai iki 15–17 m/s, daugiausia pietvakarių, vakarų krypčių. Šilumos kiekis išliks panašus, naktį 7–12 laipsnių, pajūryje kiek šilčiau, dieną – 13–18 laipsnių.
Naujai savaitei įsibėgėjant, antradienis numatomas su trumpais lietumis, vėjas laikysis stiprus. Žemiausia oro temperatūra bus apie 8–13 laipsnių, o dieną šils iki 15–20 laipsnių šilumos.
Savaitės viduryje vietomis dar trumpai palis, vėjas pradės rimti. Pavojingų reiškinių nenumatoma, o šilumos kiekis, naujausiais duomenimis, kol kas nesikeis.
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