 Meteorologai įspėja apie orų lūžį: laukia ir šiluma, ir žaibai

Meteorologai įspėja apie orų lūžį: laukia ir šiluma, ir žaibai

2026-05-19 06:40
Brigita Juodelytė

Laukia permaininga savaitė: sinoptikai žada ir tikros pavasariškos šilumos pliūpsnį, ir netrukus ją pakeisiančius lietaus debesis su perkūnija.

<span>Meteorologai įspėja apie orų lūžį: laukia ir šiluma, ir žaibai</span>
Meteorologai įspėja apie orų lūžį: laukia ir šiluma, ir žaibai / magnific.com nuotr.

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Antradienį – rami šiluma

Šiandien šalyje vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Nors didesnių kritulių nenumatoma, vietomis – daugiausia šiauriniuose Lietuvos rajonuose – gali iškristi nedidelis lietus. Pūs vakarinių krypčių vėjas, kurio greitis sieks 8–13 m/s.

Termometro stulpeliai šiandien kils iki 16–21 laipsnio šilumos. Tiesa, Vakarų Lietuvos gyventojams pasisekė mažiau – čia temperatūra vietomis tebus 11–15 laipsnių.

Trečiadienis atneš vasarišką kaitrą

Trečiadienį orai ims taisytis, o temperatūra šoktels aukštyn. Dieną trumpo lietaus sulauks tik kai kurie rytiniai šalies rajonai. Naktį vėjas bus vos juntamas, o dieną pūs ramesnis, šiaurinių krypčių vėjas (4–9 m/s).

  • Naktį atvės iki 6–11 laipsnių šilumos, o vakaruose vietomis bus vos 3–5 laipsniai.

  • Dieną sulauksime malonios staigmenos – sušils net iki 18–23 laipsnių šilumos. Pajūryje tradiciškai išliks gaiviau – apie 14–17 laipsnių.

Ketvirtadienį – lūžis: atsėlina perkūnija

Ketvirtadienį šiluma pasieks piką, tačiau kartu atsineš ir audringesnių orų porciją. Naktį trumpai palis tik vietomis, tačiau dieną lietus pasieks jau daugumą šalies rajonų. Maža to, prognozuojama ir perkūnija.

Pūs 5–10 m/s šiaurės vakarų, vakarų vėjas. Naktį temperatūra svyruos tarp 7–12 laipsnių, o dieną oras įkais iki 19–24 laipsnių. Pajūryje termometrai rodys 15–18 laipsnių šilumos.

Kas vyksta Lietuvos vandens telkiniuose?

Hidrologų duomenimis, gegužės 18 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, kuris vietomis siekia iki 26 cm per parą. Tiesa, šiaurinėje ir rytinėje šalies dalyse situacija kitokia – čia numatomas vandens lygio kilimas.

Norintiems atidaryti maudynių sezoną, dar teks palaukti. Vandens temperatūra šiuo metu siekia:

  • Upėse: 8–16 laipsnių šilumos;

  • Ežeruose: 13–16 laipsnių šilumos;

  • Kuršių mariose: 13–14 laipsnių šilumos;

  • Baltijos jūroje: vanduo išlieka šaltas – vos 8–10 laipsnių šilumos.

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Ligita
Kaitra nuo 30 laipsnių, o ne kai 23
1
0
Riešutas
Kaitra!? +23 dabar taip vadinasi 🤣 anksčiau kaitra buvo maždaug +33...
2
0
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