Laukia lietinga savaitė

Šeštadienį Klaipėdoje vyraus pietų, pietvakarių 6–11 m/s stiprumo vėjas. Protarpiais lis, oro temperatūra dieną sieks 16–18 laipsnių šilumos.
Sekmadienį lietus nesitrauks – naktį pūs vidutinio stiprumo vakarų, pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį laikysis apie 11–13 laipsnių šilumos, dieną – 14–16 laipsnių.
Lietingi orai išliks ir pirmadienį. Naktį išliks pietvakarių, vakarų vėjas, dieną – vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį sieks 10–12 laipsnių šilumos, o dieną – 13–15 laipsnių šilumos.
Antradienį vėjas sustiprės – naktį pūs iš vakarų ir šiaurės vakarų, 9–14 m/s, dieną – iš vakarų, 8–13 m/s. Lietus prognozuojamas tiek naktį, tiek dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 10–12 laipsnių šilumos, dieną – tarp plius 15–17 laipsnių.
Trečiadienis taip pat bus lietingas, pūs vakarų, pietvakarių 8–13 m/s vėjas, dieną – pietvakarių ir pietų. Temperatūra dieną pakils iki 16–18 laipsnių šilumos, naktį laikysis apie plius 11–13 laipsnių.
Ketvirtadienio naktį vėl numatomas lietus, pūs vidutinio stiprumo pietų, pietvakarių vėjas. Dieną krituliai turėtų trauktis, vyraus vakarų, pietvakarių vėjas. Oro temperatūra naktį sieks 12–14, dieną – 16–18 laipsnių šilumos.
Penktadienį orai jau bus gražesni. Vakarų krypties 8–13 m/s vėjas išliks visą parą, tačiau lietaus jau neprognozuojama. Temperatūra naktį bus plius 12–14, dieną – 17–19 laipsnių šilumos.
Sinoptikų teigimu, tikroji vasariška šiluma į pajūrį gali sugrįžti tik kitą savaitgalį. Tuomet lietaus nenumatoma, pūs nestiprus pietvakarių ir pietų krypčių vėjas. Naktimis temperatūra sieks 13–15 laipsnių šilumos, o dienomis oras sušils iki 20–24 laipsnių.
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