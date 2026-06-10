Įvardijo, kur tikimasi stipriausios audros

„Pasiruoškite, ketvirtadienį bus dar viena vasariška audra. Tiesa, ne visur, didžiausia tikimybė rytinėje šalies pusėje. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikai žada ne tik smarkų lietų (kai per ≤12 val. iškrenta ≥15 mm lietaus) su perkūnija, bet ir škvalą, t. y. staigius vėjo sustiprėjimus (iki 15–20 m/s, vietomis iki 23 m/s) bei krušą. Ketvirtadienį ryte informaciją apie pavojingus orus patikslins. Dalyje regionų turbūt užkauks telefonai“, – rašoma socialiniame tinkle.
Kaip teigiama, Europos smarkių audrų laboratorijos (ESSL) žemėlapis patvirtina paminėtą prognozę. Didžiausia pavojingų reiškinių tikimybė – rytinėje Lietuvos dalyje.
Europos audrų prognozavimo eksperimentas (ESTOFEX) 18.48 val. išleido žemėlapį, kuriame pažymima, kad didžiausia pavojingų orų tikimybė – Šiaurės Rytų Lietuvoje. Duotas antras pavojaus lygis iš galimų trijų. Tarp minimų rizikų raudonai apibrauktoje teritorijoje – padidėjusi viesulų grėsmė. Aplink 2-ojo lygio teritoriją dar prognozuojama ir kruša, stipraus vėjo gūsiai, smarkus lietus.
„Bendra išvada – daugiausia veiksmo bus rytuose ir šiaurės rytuose, mažiausiai – pajūryje ir vakariniuose rajonuose. Norisi kaip ir kasmet tik pasikartoti: neburnokite ant prognozių, jeigu audra per ketvirtadienį į jūsų kiemą taip ir neužsuks. Mokėkite pasidžiaugti. Nors kartais man atrodo, jog kažkam labai norisi stichijų savo asmeniniame kieme“, – rašoma grupėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“.
(be temos)
(be temos)
(be temos)