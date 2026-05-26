 Į Lietuvą sugrįš vėsesni orai

Į Lietuvą sugrįš vėsesni orai

2026-05-26 07:13 kauno.diena.lt inf.

Antradienį sinoptikai paskelbė, kokių orų sulauksime artimiausiomis dienomis. 

<span>Į Lietuvą sugrįš vėsesni orai</span>
Į Lietuvą sugrįš vėsesni orai / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Antradienio dieną vietomis, daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje, trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 18–23, pajūryje 14–17 laipsnių šilumos.

Trečiadienį vietomis, daugiausia rytinėje šalies dalyje, trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, dieną daug kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 14–19 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, 8–13 m/s, dieną daug kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 13–18 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Gegužės 25 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 21 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse 8–19, ežeruose – 11–19, Kuršių mariose – 15–16, Baltijos jūroje – 13–14 laipsnių šilumos.

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandenyje rasite čia.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia“, – pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

Šiame straipsnyje:
Orai
pavasaris
sinoptikai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Kaunietis
Valio man patinka vėsesnis Oras! 👍
1
0
Visi komentarai (1)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų