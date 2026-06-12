 ESO: apie 900 gyventojų dar neturi elektros

ESO: apie 900 gyventojų dar neturi elektros

2026-06-12 21:55
Gytis Pankūnas (ELTA)

Po ketvirtadienį per šalį slinkusios audros elektros vis dar neturi apie 930 šalies gyventojų, rodo „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) duomenys. 

<span>ESO: apie 900 gyventojų dar neturi elektros</span>
ESO: apie 900 gyventojų dar neturi elektros / P. Peleckio / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

21.45 val. ESO duomenimis, elektros dar neturi 931 gyventojas.

Bendrovės atstovė ryšiams su visuomene anksčiau Rasa Juodkienė sakė, kad tiekimą visiems vartotojams siekiama atkurti dar penktadienį.

Pasak jos, nuo ryto dėl sutrikimų atjungtų klientų skaičius svyravo tarp 2 ir 2,5 tūkst. R. Juodkienė aiškino, kad skaičius keičiasi, nes panaikinus sutrikimus, yra aptinkami nauji.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, remiantis ketvirtadienio 19 val. duomenimis, Lietuvoje užfiksuota virš 3 tūkst. žaibų išlydžių, o daugiausia prilijo Utenoje (33,1 mm – beveik pusė mėnesio normos) ir Molėtuose (29,3 mm, arba 42 proc. normos).

Sinoptikai prognozuoja, kad artimiausią naktį vietomis trumpai palis. Pūs vakarinių krypčių, 8–13 m/s vėjas. Žemiausia temperatūra 7–12 laipsnių šilumos.

Penktadienio dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 15–20 laipsnių šilumos.

Šiame straipsnyje:
ESO
audra
elektra

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų