Dėl audros be elektros yra likę 6,8 tūkst. klientų

21.30 val. ESO atjungimų žemėlapyje matoma, kad dėl sutrikimų nuo sistemos atjungtų klientų skaičius mažėja – be elektros yra likę 6,8 tūkst., o sutrikimai vis dar fiksuojami Mažeikių, Rokiškio, Alytaus, Marijampolės bei Jonavos regionuose.
15.20 val. ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė Eltai teigė, kad fiksuota iki 6 tūkst. sutrikimų, tačiau skaičiai greitai keitėsi. 15.40 val. ESO atjungimų žemėlapyje dėl sutrikimų atjungtų klientų skaičius siekė daugiau kaip 8,2 tūkst., o 17.30 val. jis išaugo iki 11,1 tūkst.
Pasak R. Juodkienės, daugumą elektros tinklo sutrikimų lėmė nutraukti laidai.
„Didžioji sutrikimų dalis kilo dėl nutrūkusių laidų oro linijose, kurias nutraukė išversti medžiai“, – LRT televizijai ketvirtadienio vakarą kalbėjo ESO atstovė.
Anot jos, Vilniaus apskrityje visi sutrikimai turėtų būti pašalinti dar ketvirtadienį, tačiau Utenos regione, kur situacija šiuo metu sunkesnė, elektros tiekimo atkūrimo darbai tęsis ir penktadienį.
„Planuojame, kad Vilniaus regione, kuris buvo vienas iš labiausiai paveiktų pirmoje dienos pusėje, visi sutrikimai bus pašalinti šiandien vėlai vakare, dalis jau ir dabar yra pašalinta. Utenos rajone situacija yra gerokai sudėtingesnė“, – tikino R. Juodkienė.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis (LMHT), 17.45 val. dalyje šalies vietovių slinko lietaus debesys, kai kur juos lydėjo perkūnija, tačiau pagrindinė audrų juosta iš Lietuvos jau buvo pasitraukusi.
Anot R. Juodkienės, ESO ketvirtadienio audroms ruošėsi iš anksto ir ženkliai padidino pajėgas, kad būtų efektyviau susitvarkyta su sutrikimais.
„Jau nuo vakar ryto yra suburtos pajėgos, esame gerokai padidinę tiek brigadų, tiek dispečerių ir kitų darbuotojų skaičių, kurie visi susitelkę, kad sutrikimai būtų kuo greičiau pašalinti“, – Eltai teigė R. Juodkienė.
Kaip skelbta, ketvirtadienį Lietuvoje prognozuojamos stiprios liūtys su perkūnija, taip pat gūsingas vėjas. Daug kur, daugiausia – rytinėje Lietuvos dalyje, taip pat galima kruša.
Pasak sinoptikų, dieną vyraus besikeičiančios krypties vėjas, daug kur jo gūsiai sieks 15–20 m/s, o vietomis sustiprės iki 23 m/s. Aukščiausia temperatūra sieks 14–19, Rytų Lietuvoje – 20–25 laipsnius šilumos.
LHMT sinoptikas Paulius Starkus ketvirtadienį teigė, kad vakarinėje šalies dalyje bus kiek ramiau, o labiausiai artėjančią stichiją esą pajaus Vilniaus, Panevėžio ir Utenos apskričių gyventojai.
(be temos)
(be temos)