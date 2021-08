Trūksta tik laimės

Nelaimi loterijoje – graudu, išlošus automobilį baltą – nedžiugina, labai jau purvas matysis. Juodas geriau? Kur jau ten. Gatvėje – duobė puošia duobę, pradardėjus išbarška dantys. Negerai. Kelią remontuoja – dar blogiau.

Lyja – bjauri lietuviška vasara. Šviečia saulė – košmariškai karšta. Žiema gruodį ateina, be abejo, netikėtai, o pavasaris visada vėluoja. Rudenį derlius menkas – siaubinga, didžiulis – taip pat. Morkos būna per trumpos arba per ilgos, o kopūstai per dideli arba per maži. Jei kažkas dovanoja krepšį obuolių, kyla įtarimų, kad tik dėl to, jog nereikėtų išmesti. Jei nedovanoja – šykšti, aha, geriau supūdys, nei pasidalys.

Jei būtų sukurtas generatorius, gaminantis elektrą iš zyzimo ir bambėjimo, jos prigamintume daugiau nei uždaryta atominė Visagine.

Ko mums neužtenka? Visko į valias. Bet, va, laimės labai trūksta. Mūsų pasaulinis laimės indeksas mažokas (esame penktajame dešimtuke iš beveik 160 šalių), nors lenkiame ne tik kokią nors Baltarusiją arba Rusiją (ką ten bekalbėti apie Afrikos ar Azijos valstybes, iš kurių bėgama), bet ir lenkus, latvius su estais. Norėtume gyventi kaip pirmojo dešimtuko šalyse – Suomijoje, Danijoje, Šveicarijoje, Islandijoje, Norvegijoje, Nyderlanduose, Švedijoje, Naujojoje Zelandijoje, Austrijoje ar bent Liuksemburge.

Ar galime ką nors pakeisti Lietuvoje? Žinoma! Visos mūsų nesėkmės, nelaimės, bėdos kaip visada susijusios su energija. Ypač neigiama. Jei būtų sukurtas generatorius, gaminantis elektrą iš zyzimo, burbėjimo, bambėjimo, keiksnojimo, inkštimo, verkšlenimo, vaitojimo, padūsavimų, nusiskundimų, apkalbų ir pavydo, jos prigamintume daugiau nei uždaryta atominė Visagine. Net namuose beveik kiekvienas galėtų prasimanyti zyzliškos energijos savoms reikmėms. O kodėl ne? Grybų primarinuoti sugebame, uogienių primaišyti – irgi. Elektros – mat, ne.