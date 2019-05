Šešėlis apgauna tik jį toleruojančius

– Pastaruoju metu daugeliui per televiziją teko matyti socialinę reklamą „Šešėlis apgauna“ – kuo šiemet išsiskiria savaitė be šešėlio?

– Žinoma, pagrindinis šių metų akcentas – #TaVienintelė galimybė atsiskleisti, kurią VMI suteikia pirmą ir vienintelį kartą. Atleidimas nuo delspinigių ir baudų už praeityje nesumokėtus mokesčius taikomas ir gyventojams, ir įmonėms, jei jie nėra bankrutuojantys, bankrutavę ar restruktūrizuojami. Nuolatos siekiame atviru dialogu susitarti su sąžiningais mokesčių mokėtojais. Todėl siūlome visiems savanoriškai atsiskleisti, ištaisyti galimai padarytas klaidas ir įveikus šiuos iššūkius sėkmingai tęsti savo veiklą. Be abejo, šią savaitę iniciatyvos metu mokesčių specialistai gyventojams primins apie šešėlio grėsmes ir kvies švietėjiškam bei sąmoningam dialogui tiek esamus, tiek būsimus, pačius mažiausius, mokesčių mokėtojus.

– O kaip galima pasinaudoti #TaVienintele galimybe?

Norėdami pasinaudoti šia unikalia galimybe mokesčių mokėtojai iki šių metų liepos 1 d. turėtų pateikti arba patikslinti savo deklaracijas už pasirinktus 2014–2018 m. arba, jei pageidauja, už visus penkerius metus, ir deklaruoti anksčiau pamirštas pajamas. Tuomet VMI už nesumokėtus mokesčius delspinigių neskaičiuos ir baudų neskirs. Deklaravus praeityje pamirštas pajamas, mokesčius nuo jų reikia sumokėti per 20 dienų. Jeigu mokesčių mokėtojui kyla finansinių sunkumų iš karto sumokėti visą sumą, VMI suteikia galimybę sudaryti periodinių mokėjimų grafiką iki 2 metų laikotarpiui. Tokiu atveju siūlome nedelsti, per 20 dienų kreiptis į VMI ir pasinaudoti galimybe mokesčių sumą išdėstyti bei sumokėti dalimis be jokių palūkanų.

– Jau anksčiau esate pristatę kovos su šešėliu priemonę - Kvitų žaidimą, kokie jo rezultatai?

– VMI pastebi, kad gyventojai aktyviai dalyvauja Kvitų žaidime, o iniciatyvą noriai palaiko ir prekybininkai, neretai gyventojams patys primindami, kad šie gautus kvitus užregistruotų žaidime. Šiemet jau paskelbta per 1,7 tūkst. laimingųjų savaitinių kvitų, o dar 17 asmenų džiaugiasi mėnesiniais laimėjimais.

Svarbiausia suvokti, jog Kvitų žaidime laimi visa visuomenė, nes tai efektyvi priemonė mažinant šešėlinės ekonomikos reiškinius. Naujausiais duomenimis, Kvitų žaidime iš viso užregistruota kiek daugiau nei 3,15 mln. kvitų, iš kurių už paslaugas – beveik 1,5 mln., už prekes – daugiau nei 1,6 mln. Per visą žaidimo laikotarpį paskelbta 1,7 tūkst. laimingų savaitinių kvitų ir 17 laimingų mėnesinių kvitų. Po 100 laimingų savaitinių kvitų paskelbiama kiekvieną savaitę.

Primename, kad laimėjimą atsiimti reikia per žaidimo taisyklėse numatytą 20 darbo dienų laikotarpį, o žaidime dalyvauti galima registruojant tik fiskalinius kasos aparato kvitus. Savaitinių ir mėnesinių prizų laimėtojai skelbiami kiekvieną antradienį.

Tuomet VMI už nesumokėtus mokesčius delspinigių neskaičiuos ir baudų neskirs.

– Ar yra sektorius, kuris Kauno apskrityje šiuo metu stebimas akyliau?

– Mokesčių mokėtojus skatiname būti sąmoningiems visose veiklos srityse. Galima išskirti, kad šiemet vienas iš VMI prioritetų yra automobilių prekybos ir remonto bei autodetalių prekybos sektorius. Žinant, jog Kaune veikia didžiausias Europoje automobilių turgus, jam inspekcijos atstovai skiria daugiau dėmesio, o šią savaitę taip pat konsultuos ten besilankančius mokesčių mokėtojus. Pastebime, kad naudotų automobilių prekeiviai vis dar ragina gyventojus sandorį baigti pasirašant fiktyvią užsienietišką pirkimo-pardavimo sutartį, tad kaip ir praėjusiais metais, planuojame lankytis VĮ „Regitra“ padaliniuose.

Primename, kad gyventojai nuo šių metų pradžios gali susigrąžinti dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) už automobilių remonto paslaugas. Tai padaryti jie galės kitais metais deklaruodami pajamas už 2019 m. Tokia galimybė yra dar vienas būdas gyventojams prisidėti prie kovos su šešėlinės ekonomikos reiškiniais šiame sektoriuje. Norint pasinaudoti papildoma lengvata, būtina turėti pinigų sumokėjimo faktą patvirtinantį dokumentą, o tai reiškia, kad sumokėti pinigai tikrai bus apskaityti. Pastebime, kad gyventojai aktyviai naudojasi šia galimybe. Nuo metų pradžios mokesčių administratoriaus specialistai aplankė beveik 1300 gyventojų ir įmonių, užsiimančių automobilių remonto paslaugomis. Siekiame, kad visą informaciją apie šią lengvatą turėtų ne tik gyventojai, bet ir paslaugas jiems teikiantys verslininkai.

– Dažnai siekiant mažinti šešėlį, VMI kalba apie gyventojų sąmoningumą, vertybes, ateitį, tačiau kovoje su šešėliu dalyvauja ir institucijos – ar tuomet išlieka žmogiškojo faktoriaus reikšmė?

– VMI visuomet akcentuoja, kad svarbiausia – kalbėtis. VMI specialisto dialogas su mokesčių mokėtoju reikšmingas kiekvienu atveju – tiek šviečiant, informuojant, kad šešėlis apgauna, tiek jau nustačius mokesčių vengimo atvejus. Tik sąmoningas dialogas gali padėti ugdyti jaunąją kartą ir užbėgti už akių galimam mokesčių slėpimui. Tik atkakliai ugdant sąmoningumą mokyklinukas suvoks, kad močiutei, kuri prekiauja savo užaugintomis gėrybėmis, verslo liudijimo nereikia, o vaikinukui, kuris prekiauja lenkiškomis uogomis, verslo liudijimas būtinas. Savo ruožtu pradinukas žinos, jog pardavusi net vieną vienintelį saldainį pardavėja privalo išduoti kasos aparato čekį, ir pats jo paprašys.

– Ar sudėtinga vaikams ir vyresniems jaunuoliams paaiškinti, kad šešėlis apgauna? Kaip jie priima šią informaciją?

– Jaunimo suvokimas apie šalyje veikiančius finansinius mechanizmus turi būti formuojamas nuo pat mažumės. Todėl stengiamės vaikams ir jaunimui parodyti, kad mokesčiai gali būti įdomūs, kad valstybės finansinio pagrindo stabilumas priklauso nuo kiekvieno mūsų indėlio ir požiūrio. Kūrybiškai, pasitelkdami technologinių priemonių įvairovę, siekiame ugdyti būsimus mokesčių mokėtojus, vesdami neformalias mokymo programas, lankydamiesi mokymo įstaigose ar jaunimą kviesdami atvykti į mokesčių inspekciją. Pavyzdžiui, pernai Kauno AVMI surengė per 100 įvairių iniciatyvų ir susitikimų su moksleiviais bei profesinių ir aukštųjų mokyklų studentais, tad dėmesį skyrėme beveik 1,3 tūkst. jaunųjų mokesčių mokėtojų. Šiemet itin aktyviai pasakojame apie vaikams, paaugliams bei jaunimui skirtą svetainę „TAXEDU“, kurtą pagal ES projektą, kurio tikslas – šviesti jaunuosius Europos piliečius įvairiais mokesčių klausimais. Mokesčių inspekcijos specialistai nuolat stengiasi ieškoti naujų sprendimų ir įrankių, siekiant sudominti jaunimą, formuojant sąmoningų piliečių vertybes ir perduodant žinią, kad mokesčiai kuria ateitį.

Svetainėje „TAXEDU“ pateikiama audiovizualinė, e. seminarų mokomoji medžiaga, trumpos pamokėlės, kuriose vaikams paprastai aiškinama apie mokesčius, šešėlinės ekonomikos reiškinius bei žalą, tvarios visuomenės kūrimą. Vaikai labai domisi ir mokomuoju imitaciniu žaidimu „TAXLANDIA“, kuris prieinamas ir išmaniuosiuose įrenginiuose. Tai padeda jaunam žmogui perprasti visuomenės pagrindo kūrimo ir palaikymo elementus, formuoja sąmoningų piliečių vertybes. Beje, svetainėje sukurtas ir mokytojų kampelis, kuriame mūsų šalies pedagogai su visos ES ugdymo atstovais gali dalytis ir mainytis informaciniais ištekliais, patarimais bei patirtimi, šviečiant jaunąją kartą apie mokesčius.