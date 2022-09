Politinis gyvūnijos pasaulis

Kuo žmogus skiriasi nuo gyvulio? Kad turi protą ir moralę. Tačiau politikos zooparke svarbus tik ėdesys. Kaip sakė vienas buvęs banko vadovas, etika ir moralė – ne šio pasaulio dimensijos. Taip ir yra. Ten, kur politika ir jos gyviai, etika ir moralė lieka be lokacijos.

Įsisenėjusi problema – Seime nuolat tūno amoralių tipų šutvė, kuri apsimeta, kad mąsto apie tautą, o realiai galvoja tik apie save.

Šiurpinantis amoralumo pavyzdys – siekis sau dvigubai pasididinti algas, visiems kitiems liepiant taupyti. Maskuodamasi valstybės tarnybos pertvarka, Vidaus reikalų ministerija pristatė naują gerovės valstybės įgyvendinimo planą – paprasto Seimo nario algą nuo 3,5 tūkst. padidinti iki 6,3 tūkst. eurų.

Kaip sakė vienas buvęs meras, žmonės pinigus uždirba, o Seime juos gauna. Skirtumas esminis. Ir amoralus.

Va, pasirodo, ko trūko, kad valstybė laimingai gyventų – reikia tik padidinti atlygį nežinia ką veikiantiems padarams, kurių ir taip yra gerokai per daug. Sėdiniuoja 141 nuo sovietmečio, kai Lietuvoje buvo 3,4 mln. gyventojų. Dabar gyventojų beliko 2,8 mln., bet Seimo balvonų – vis tiek 141.

Skaičiuojant nominaliai, vien jų algos mokesčių mokėtojams iki šiol kainavo 493 500 eurų per mėnesį, o dabar kainuos 888 300. Per metus – 10 659 600, per būsimą kadenciją – 42 638 400 eurų. Pridėkime dar kanceliarines išlaidas, kurių neatsisakoma, išeitines išmokas, plius pagalbininkai, patarėjai, tarnai, patalpos, telefonai, kompiuteriai. Gal laikas stabdyti arklius, gerb. veltėdžiai?

Bet jiems, matyt, giliai pofik, nes, valstybei riedant į bankrotą, besipriešinančiųjų šiai beprotybei nėra. Tik vienas Prezidentas tą pakeltų algų reikalą pavadino amoraliu. Karas vyksta po nosimi, keliai be investicijų eižėja velniop, elektra pas mus – brangiausia Europoje, veiklą stabdo didžiausios Lietuvos įmonės, bankai apribojo skolinimą smulkiam ir vidutiniam verslui – netrukus pasipils bankrotai. Vien Klaipėdos regione gali nustoti veikti 60 proc. įmonių. Gal, ponai, jūs tikrai ten, Vilniuje, durni?

