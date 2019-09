Bekraščio raštingumo aukos

Ką tik paskelbti "Kantar" Media Day" tyrimai atskleidė, kad medijoms skiriame beveik trečdalį paros. Mes, žmonės, nerandantys laiko pokalbiui su tėvais, vaikais ir sutuoktiniais, profilaktiškai pasitikrinti sveikatą ar pasivaikščioti gryname ore, be sąžinės graužaties švaistome savo laiką. 7 val. ir 10 min. – mažiausiai tiek per parą žiūrime televiziją ir kitais būdais plaukiojame žinių vandenyne. Atrodytų, kas gi čia keista, juk gyvename informacijos amžiuje, tad jausti aplinkos pulsą, žinoti kas, kur, su kuo ir kodėl – labai naudingas įprotis. Tačiau lukštenant tyrimą sluoksnis po sluoksnio, medalis atsiverčia ir kita puse. Be tradicinio kanalo – televizijos, suryjančios beveik pusę šio laiko, liūto dalį pasiglemžia socialiniai tinklai. Ak, kaip mėgstame ginti juos nuo kritikos, kad didžia dalimi jie nėra informacijos šaltinis, o veikiau įrankis imituoti bendravimą ir būdas lengviau, su mažesne atsakomybės doze, megzti ryšius. Tad vis braukome ekraną, ieškodami, kaip numalšinti ne žingeidumą, bet smalsumą, tenkiname savąjį narciziškumą viešindami beprasmes asmenukes. Tyrimas skelbia, kad 35 proc. gyventojų bent tris ketvirčius valandos vienu metu naudoja kelis kanalus – dažniausiai tai brandūs jauni žmonės (25–44 metų), o laikas, kai dėmesys mažiausiai koncentruojamas į vieną kanalą, – vakaras nuo 19–23 val. Minutė po minutės ir, kaip teigia tas pats tyrimas, galiausiai medijoms skiriame daugiau laiko nei miegui. Sakysite, tai – ne apie jus, ne jūsų artimuosius? Galbūt. O ką darote pajutę, jog stinga jėgų, o nervai – pakrikę? Einate pasivaikščioti? Miegoti? Medituoti? Ar vis dėlto čiumpate perkaitusį telefoną ir naršyklės paieškos laukelyje parašote "ką daryti, kai trūksta energijos ir norisi miego"?