Žuvusiųjų keliuose skaičius Lietuvoje mažėja sparčiausiai iš visų ES šalių

Lietuva – absoliuti lyderė Europos Sąjungoje (ES) pagal žuvusiųjų keliuose skaičiaus mažėjimą 2001-2018 m. ir trečia ES pagal šį rodiklį 2018 m. Tokius rezultatus pateikia Europos transporto saugos tarybos (ETSC) paskelbta metinė Kelių saugumo charakteristikų indekso (PIN) tyrimo ataskaita.

Nuo 2001 m., kai ES pirmą kartą iškėlė tikslą mažinti žuvusiųjų keliuose skaičių, iki 2018 m. Lietuva pasiekė geriausią rezultatą, aukų keliuose skaičių sumažindama 75,9 proc. Pagal šį rodiklį po Lietuvos seka Latvija (73,1 proc.), Slovėnija ir Ispanija (po 67,3 proc.). ES vidurkis – 54,5 proc. mažiau žuvusiųjų.

Per praėjusius metus pagal eismo saugą Lietuva tarp ES šalių pakilo per tris pozicijas ir pirmą kartą aplenkė Čekiją, Portugaliją ir Vengriją. Šis rodiklis nustatomas pagal žuvusiųjų keliuose per metus skaičių, tenkantį 1 mln. gyventojų.

ES valstybės, pernai labiausiai sumažinusios žuvusiųjų keliuose skaičių, palyginti su 2017 m., yra Slovakija (17 proc. mažiau žuvusiųjų), Slovėnija (12 proc.) ir Lietuva (11 proc.).

2010-2018 m. eismo saugos srityje pirmavo Graikija (45 proc. mažiau žuvusiųjų) ir Lietuva (43 proc.). Siekiant ES užsibrėžto tikslo per dešimtmetį, iki 2020 m., žuvusiųjų keliuose skaičių sumažinti perpus, 2018 m. turėjo būti pasiektas bent 42,6 proc. mažėjimas, tuo tarpu ES šalyse šio rodiklio vidurkis yra tik 20,7 proc. Atsižvelgdama į šiuos rezultatus Europos transporto saugos taryba metinėje ataskaitoje pažymi, kad tik Graikija ir Lietuva sėkmingai juda ES siekiamo tikslo link.

Pasiekimus saugaus eismo srityje įvertinantis PIN apdovanojimas šiemet įteiktas Airijai – antrai pagal eismo saugą ES valstybei, kurioje 2018 m. 1 mln. gyventojų teko 30 žuvusiųjų. Lietuvoje šis rodiklis dar atsilieka nuo ES vidurkio (49 žuvusieji 1 mln. gyventojų), tačiau per pastaruosius aštuonerius metus mūsų šalis padarė itin didelę pažangą, šį rodiklį sumažindama nuo 95 (2010 m.) iki 61 (2018 m.).

Lietuva PIN apdovanojimą už pasiekimus gerinant eismo saugą yra pelniusi 2011 m.

Europos transporto saugos tarybos vykdomoje Kelių saugumo charakteristikų indekso (PIN) programoje dalyvauja 28 ES valstybės bei Norvegija, Serbija, Šveicarija ir Izraelis.