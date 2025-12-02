Minsko teiginius apie galimai iš Lietuvos įskridusį droną vadina melagienomis

„Mes specialiai į tai nereaguojame, kažkokio dėmesio išskirtinio nedarome, todėl, kad tai yra fake news (liet. melagienos – BNS), taip, turbūt nelietuviškai galiu pasakyti ir interpretacijos iš mums nedraugiškos šalies yra įvairios ir turbūt nėra prasmės į visas reaguoti“, – žurnalistams Seime antradienį sakė jis.
Taip jis kalbėjo Minskui pirmadienį pareiškus protestą Vilniui dėl į Baltarusiją iš Lietuvos lapkričio pabaigoje galimai įskridusio drono.
Paklaustas, ar Lietuva nėra fiksavusi sienos kirtimo iš Lietuvos į Baltarusiją, jis tai paneigė.
Kaip rašė BNS, apie galimą sienos kirtimą pirmadienį pranešė Rusijos naujienų agentūra TASS, remdamasi baltarusių Užsienio reikalų ministerija (URM), kuri teigė, kad dronas iš Lietuvos į Baltarusiją ties Gardino sritimi įskrido lapkričio 30 dieną.
Jos teigimu, į ministeriją buvo iškviestas Lietuvos įgaliotasis reikalų patikėtinis Baltarusijoje Erikas Vilkanecas, jam dėl įvykio buvo pareikštas protestas.
Baltarusiai tvirtina, kad dronas oro erdvę pažeidė atskridęs iš Lazdijų rajono ir nukrito Gardino apylinkėse.
Minskas taip pat pareikalavo Lietuvos „nedelsiant pateikti išsamią informaciją apie šio incidento aplinkybes“ ir atlikti tyrimą.
Tuo metu Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) atstovas Darius Buta pirmadienį BNS atsisakė komentuoti, ar konkretus oro erdvės pažeidimas iš tikrųjų buvo, bet tvirtino, kad „Baltarusijos režimas jau ne pirmą kartą sukuria įvairias istorijas bei meta kaltinimus Vakarų valstybėms ir Lietuvai“.
BNS skelbė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais jau keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto, o kartą – Kauno oro uosto darbą.
Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, Minskas atsisako išleisti šalyje registruotus vilkikus į Lietuvą.
