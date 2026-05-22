 Žiniasklaida: Jusas traukiasi iš Registrų centro direktoriaus pareigų

Žiniasklaida: Jusas traukiasi iš Registrų centro direktoriaus pareigų

2026-05-22 18:51
ELTOS inf.

Trečiosioms šalims neteisėtai prisijungus prie Lietuvos nekilnojamojo turto (NT) registro ir galimai nutekinus 600 tūkst. išrašų, Registrų centro (RC) direktorius Adrijus Jusas traukiasi iš vadovo pareigų, šaltiniais remdamasis skelbia portalas „Delfi“.

Adrijus Jusas
Adrijus Jusas / J. Kalinsko / ELTOS nuotr.

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Tokį sprendimą priimti jį viešai paragino tiek premjerė Inga Ruginienė, tiek ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.

Generalinė prokuratūra savo ruožtu pradėjo ikiteisminį tyrimą gavus pranešimą apie valstybės institucijų fiksuotus galimai neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus, susijusius su valstybės valdomais duomenų registrais.

Įtariama, jog galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia nemažiau 111 tūkst. eurų. Konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas skelbė, jog dėl incidento prašys sušaukti neeilinį Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdį. Parlamentaras taip pat kėlė klausimų dėl E. Grikšo galimybių toliau dirbti Vyriausybėje.

RC tuo metu pabrėžė, jog jokie asmeniniai kontaktiniai duomenys incidento metu nebuvo nutekinti ir paragino gyventojus saugotis sukčių – atidžiai vertinti skambučius, laiškus ar bet kokius pranešimus, ypač susijusius su nekilnojamuoju turtu (NT).

 
Šiame straipsnyje:
Adrijus Jusas
traukiasi iš pareigų
Registrų centras
Edvinas Grikšas

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Komentarai

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Komentarai

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Taip gyvenam
Nu ir veidmainis KASČIŪNAS. TS-LKD gal tyčia ir tam tikslui reformavo Registrą ,kad būtų "SAVI" , o kaltina eilinį kartą kitus... .O kada kuiliai { Liet. keiksmažodis} atsistatydins Nausėda su Budriu; filosofuoja kažkas apie dronų spiečių į KALININGRADĄ?- nesusitvarko visai su padėtimi ir net NOTĄ nenusiunčia . Tas kūrva{ keiksmažodis} Zelenskis tampa mūsų priešu visa šia žodžio prasme- puola LIETUVĄ... Pakišo mums GENEROLO RUPŠIO brangius dantis kažkas, tarsi brangesni tie dantys už LIETUVĄ ir teisėsauga išsijuosusi dirba tuo klausimu , o čia nė krust, nors Vaikšnorui iki Rupšio toli protingumu ir ten patikrinus, būtų ūūūūū, bet karinė paslaptis.. .
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Žilvinas Ručys
papasakokit kaip vagys iš registrų centro apvaginėjo klientus , perašinėjo nekilnojamą turtą kitiems asmenims , kaip teisėjai šitus registrų centro nusikaltėlius išsuko nuo atsakomybės , o kauno registrų centro vadovas dar ir kėlė pareigose nusikaltimus - tarnybinius nusižengimus padariusius asmenis
1
0
Slykstu
Labai idomu ir nesuprantama kad padares tokia afiora tik pasitrauke is pareigu uz tokia makle butina patubdyti i cypke bet nieko nuostabaus lietuva stebuklu salis todel tokios aferos ir vyksta slykstu kas daresi pasienyje koks klestejo cigareciu kontrabandos verslas nes jame dirbo auksti pasienio pareigunai bet tikiu kad turedami prisikrove kruvas pinigu nusipirks laisve
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