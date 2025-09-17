Vyriausybė svarstys KAM siūlymus paprastinti dronų numušimo procedūras

Karinės jėgos naudojimo statutą siūloma papildyti nauja dalimi, kuria krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens sprendimu karinė jėga gali būti panaudota prieš bepiločius orlaivius draudžiamojoje ar ribojamojoje zonoje, jeigu jų skrydžiai vykdomi nesilaikant bepiločių orlaivių skrydžiams nustatytų taisyklių.
Pagal dabartinį reguliavimą kariai gali panaudoti jėgą tik prieš orlaivius, kurie buvo naudojami kaip ginklai draudžiamose zonose.
Pagal naują tvarką numušti dronus būtų leidžiama ir tuo atveju, jei jie pažeidžia taisykles ne tik draudžiamose, bet ir ribojamose zonose.
Ministerija pažymi, kad net ir nustačius siūlomą karinės jėgos panaudojimo prieš bepiločius orlaivius pagrindą karinė jėga ne visais atvejais būtų taikoma. Ji būtų naudojama „tik esant absoliučiai karinei būtinybei tai daryti, imantis visų įmanomų atsargumo priemonių, siekiant išvengti sunkių padarinių asmenims ar turtui“.
Tuo metu Aviacijos įstatymo pakeitimais numatomas mechanizmas dėl ribojamųjų zonų aktyvavimo ir informavimo procedūrų, reaguojant į oro erdvės pažeidimus.
Kariuomenės vadui ar jo įgaliotam asmeniui būtų suteikiami įgaliojimai operatyviai reaguoti į galimus ar įvykusius oro erdvės pažeidimus prašyti oro eismo paslaugų teikėją nedelsiant aktyvuoti ar deaktyvuoti ribojamąsias zonas.
Taip pat būtų numatyta prievolė orlaivių pilotams turėti privalomą radijo ryšį ir radiolokacinį atsakiklį, kai skrydžiai vykdomi visoje nevaldomojoje oro erdvėje.
Pasak KAM, pakeitimai leis kariuomenei reaguoti į pavojų anksčiau ir veikti greičiau.
Pataisos parengtos, atsižvelgiant į šios vasaros įvykius, kai į Lietuvą įskrido du rusiški dronai „Gerbera“, vienas jų turėjo sprogmenų.
Naujausi komentarai