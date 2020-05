VSAT: pasienyje su Latvija eilių nėra, keliaujančių srautas pastebimai išaugęs

Pasak VSAT atstovo Giedriaus Mišučio, maždaug 15.30 val. eilių nebuvo nė viename iš trijų Lietuvos ir Latvijos pasienio postų, per kuriuos galima atvykti arba išvykti iį Lietuvos.

„Šeštadienį ryte vieninteliame Būtingės poste pusėje buvo maždaug vieno kilometro eilė iš Latvijos pusės. Ji buvo daugiau susijusi su dideliu žmonių iš Latvijos srautu, kurie vyko į Lietuvoje esančius turgus, prekybos centrus ir panašiai. Šiuo metu šios eilės taip pat nebeliko“, – BNS sakė G. Mišutis.

Jo teigimu, Lietuvos ir Latvijos sieną kertančių žmonių srautai yra pastebimai išaugę.

„Vykstančių per Saločių punktą žmonių, kurie gali naudotis atlaisvintu rėžimu, srautas yra padidėjęs maždaug 2,5-3 kartus. Maždaug 10 proc. jų sudaro Estijos gyventojai, kiti – maždaug per pusę latviai ir lietuviai. Būtingėje augimas yra beveik 10 kartų, kol nebuvo palengvinimo per parą čia sieną kirsdavo maždaug 30 asmenų, tuo metu per praėjusią parą jų skaičius buvo maždaug 1,7 tūkst.“, – sakė G. Mišutis.

Pasak jo, Saločių punkte per praėjusią parą į Lietuvą atvyko beveik 3 tūkst., o išvyko 2,7 tūkst. asmenų.

„Srautai yra akivaizdžiai išaugę, judėjimas vyksta praktiškai be pauzių, labai yra ta galimybe naudojamasi“, – tvirtino VSAT atstovas.

Baltijos šalių gyventojai, jeigu per pastarąsias 14 dienų nebuvo išvykę iš Lietuvos, Latvijos ar Estijos, nuo penktadienio gali keliauti į šias valstybes ir jiems nereikia 14 dienų privalomai saviizoliuotis. Tačiau išlieka dokumentų patikros procedūros.

Ateityje į bendro judėjimo zoną svarstoma įtraukti Lenkiją ir Suomiją.

Lenkija sienų kontrolę pratęsė iki birželio 12 dienos, bet šiuo metu laisvai keliauti gali Lietuvos ir Lenkijos gyventojai, jeigu vyksta verslo, studijų ir darbo reikalais.

Baltijos šalių piliečiai, grįžtantys iš kitų užsienio valstybių, ir toliau turi pareigą dvi savaites izoliuotis, tą jie gali daryti savo gimtosiose šalyse.