VRM: turime įrodymų, kad Baltarusijos pareigūnai dalyvauja neteisėtos migracijos organizavime

Paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip neteisėtą migrantų grupę lydi žinybinis Baltarusijos pareigūnų automobilis ir jame esantys asmenys.

Vaizdas užfiksuotas sekmadienį Šalčininkų rajone iš operacijoje dalyvaujančio FRONTEX sraigtasparnio.

„Sekmadienį Šalčininkų rajone iš operacijoje dalyvaujančio FRONTEX sraigtasparnio užfiksuota neteisėta migrantų grupė, kurią lydi žinybinis automobilis ir jame esantys asmenys. Tokio modelio transporto priemones naudoja Baltarusijos valstybinio pasienio komiteto pareigūnai“, – skelbia ministerijos įrašas.

Lietuvos pasieniečiams jau ir anksčiau pavyko užfiksuoti, kaip baltarusių pareigūnai maskuoja pabėgėlių paliktus pėdsakus ant žolės pasienyje, ar net patys galimai bendradarbiauja juos palydint į Lietuvos teritoriją.

Praėjusią parą, pirmadienį, Statistikos departamento duomenimis, sulaikyti 185 iš Baltarusijos neteisėtai sieną kirtę migrantai. Iš viso šiemet tokių užsieniečių sulaikyta 4026.

Šis skaičius yra dešimtimis kartų didesnis, nei buvo per visus 2020 metus. Pernai visame Lietuvos pasienyje sulaikytas 81 toks užsienietis. 2019 m. pasieniečiams įkliuvo 46 neteisėti migrantai, 2018 m. – 104, 2017 m. – 72.

Šiemet liepą sulaikyti 2882, birželį – 473, gegužę – 77, balandį – 70, o kovą – 8 neteisėti migrantai.

Tarp šiemet pasienyje su Baltarusija sulaikytųjų daugiausia yra Irako piliečių ar jais prisistačiusių užsieniečių – 2714. Taip pat sulaikyti 200 Kongo, 131 Kamerūno, 129 Sirijos, po 91 Rusijos ir Irano, 83 Afganistano ir 79 Gvinėjos ir bei kitų šalių piliečiai.

Didelė dalis sulaikytųjų per Lietuvą siekia patekti į Vakarų Europos valstybes.

Labai išaugus tokių atvejų skaičiui, VSAT sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pareigūnai iš kitų VSAT padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai. Be to, pasieniečiams pagalbon atėjo pajėgos iš kitų Lietuvos institucijų, tarp jų kariuomenės, taip pat Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros FRONTEX bei Estijos pareigūnai.