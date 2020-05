Visuomenininkai kritikuoja K. Mažeiką: medžioklė lankais – tik ledkalnio viršūnė

Pasak nevyriausybininkų, medžioklės lankais įteisinimas – tik vienas skandalingų taisyklių punktų. Gamtai žalą darys ir keletas kitų ministro patvirtintų naujovių.

„Mes nerimaujame, kad medžioklė lankais buvo tik masalas visuomenės dėmesiui nukreipti, o šį punktą panaikinus ir dėmesiui atslūgus, kiti, ne mažiau blogi dalykai taisyklėse liks. Galbūt tokia buvo ministro-medžiotojo strategija? Reikalaujame atšaukti visą taisyklių pakeitimą ir naujas taisykles patvirtinti tik atlikus demokratišką ir teisėtą derinimą su visuomene”, – sakė nevyriausybinės aplinkosaugos organizacijos Baltijos aplinkos forumo direktorius Žymantas Morkvėnas.

Leis medžioti ne tik kormoranus

Naujose taisyklėse atsirado punktas, leidžiantis žuvininkystės tvenkiniuose medžioti ne tik kormoranus, bet ir visus žuvilesius paukščius. Tai leistų medžioti net ir saugotinas paukščių rūšis, tokias kaip pilkasis garnys (populiacija – sparčiai nykstanti), didysis dančiasnapis (ką tik išbrauktas iš Lietuvos Raudonosios knygos), kragai, ir kiti nuo žuvų priklausomi paukščiai.

„Toks sprendimas kardinaliai prieštarauja tiek Europos, tiek ir Lietuvos gamtosaugos įstatymams. Mes griežtai pasisakome prieš tokius leidimus ir reikalaujame visas šias ministro paskubomis prastumtas taisykles atšaukti”, –sako Lietuvos ornitologų draugijos vadovas Liutauras Raudonikis.

Leis pasiimti sumedžiotų saugomų rūšių dalis

Naujosios taisyklės leidžia pasiimti naudojimui (iškamšoms ar maistui) net ir tuos gyvūnus, kurių medžioti negalima, tačiau jie sumedžiojami dėl to, kad serga ar yra sužeisti. Tai galiotų ir saugomoms rūšims tokioms kaip stumbrai. Pasak judėjimo „Aš prieš medžioklę” atstovų, leidus sumedžiotus sergančius ar sužeistus gyvūnus, kurių įprastai medžioti negalima, naudoti iškamšoms ir dešroms, gali būti, kad Lietuvoje netikėtai išaugtų „sergančių“ ar „sužeistų“ stumbrų ar kitų įprastai nemedžiojamų gyvūnų skaičius. Anksčiau galiojo bendras aplinkosauginis principas, jog gyvūnus sumedžiojus išskirtiniais atvejais, jų dalių negalima paimti.

Leis naktinį gyvūnų pjudymą šunimis

Iki šiol šunys medžioklėje buvo naudojami varyminėje medžioklėje išginti gyvūnus iš miško ar sužeisto gyvūno paieškai. Prisidengiant invazinių gyvūnų – ondatrų, nutrijų, meškėnų, mangustų – naikinimu ar medžiojimu, įteisinta brutali naktinė medžioklė (pjudymas) su šunimis, kuri, gamtininkų vertinimu, yra itin brutali ir neetiška. Šuo pagavęs gyvūną jį tąso ir kandžioja tol, kol prieina medžiotojas. Priėjęs medžiotojas naktį gyvūno nušauti negali, nes tamsoje galėtų sužeisti savo šunį, todėl tikėtina medžioklės baigtis – gyvūno užpjudymas negyvai ar uždaužant kitu įrankiu. Pasak nevyriausybininkų, mažai tikėtina, kad medžiotojai naudoti specialiai apmokytus šunis, galinčius atskirti išskirtinai tik invazines rūšis, todėl grėsme būti užpjudytais šunimis naktį iškiltų visiems gyvūnams.

Ydinga praktika dėl gyvūnų viliojimo

Naujose taisyklėse išlieka ydinga praktika naudoti gerokai per didelę pašarų normą, kuri labiau panaši į gyvulių penėjimą nei viliojimą. „Tokiu būdu šios taisyklės realiai leis nepažeidžiant teisės aktų penėti šernus, kiek širdis geidžia. Palyginimui, Europos Komisija kovai su kiaulių maru rekomenduoja viliojimo vietoje naudoti ne daugiau nei 10 kilogramų pašarų per mėnesį viename kvadratiniame kilometre. Taigi, ministras leido penėti laukinius gyvūnus it savo fermoje”, – sako Ž. Morkvėnas.

Leis naudoti prožektorius

Naujosios taisyklės taip pat leidžia naudoti prie šautuvo pritvirtintus prožektorius. Pasak visuomenininkų, tamsoje prožektoriumi apšviestas gyvūnas yra suklaidinamas ir sudaromos nelygiavertės sąlygos medžioklėje - pašvietus medžiotojas lengvai nusišauna laimikį. Dėl šių aspektų toks medžioklės būdas yra laikytinas neetišku. „Nors taisyklės ir nurodo, kokias rūšis galima medžioti naudojant prožektorius, tačiau realybėje užtikrinti, jog prožektoriai bus naudojami tik nurodytiems gyvūnams yra neįmanoma, todėl šį pakeitimą galima vertinti kaip iš esmės įteisinantį neetišką medžioklės būdą”, – komentuoja visuomenininkai.

Dauguma Lietuvoje veikiančių aplinkosaugos NVO vakar išplatino kreipąsi į rezidentą ir ministrą pirmininką, ragindamos atleisti susikompromitavusį aplinkos ministrą K. Mažeiką.