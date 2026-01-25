Vilniuje viešintis Volodymyras Zelenskis prašo sąjungininkų stiprinti Ukrainos oro gynybą

Rusija atakavo Ukrainos energetikos infrastruktūrą per visą beveik ketverius metus trunkantį karą, tačiau Kyjivas teigia, kad ši žiema yra pati sunkiausia, nes šimtai Rusijos dronų ir raketų įveikia oro gynybą per itin didelius šalčius.
„Vien per šią savaitę rusai paleido daugiau nei 1 700 atakos dronų, per 1 380 valdomų aviacinių bombų ir 69 įvairių tipų raketas“, – atvykęs į Vilnių sakė Ukrainos prezidentas.
„Štai kodėl raketų oro gynybos sistemoms reikia kasdien, ir mes toliau dirbame su Jungtinėmis Valstijomis bei Europa, kad užtikrintume stipresnę mūsų dangaus apsaugą“, – pridūrė jis.
Rusijos bombardavimai itin skaudžiai smogė Kyjivui, priversdami evakuotis pusę milijono žmonių.
„Šiuo metu Kyjive po sausio 24 dienos priešo atakos prieš Kyjivo miestą be šildymo yra 1 676 daugiabučiai namai“, – sakė meras Vitalijus Klyčko.
Stingdantis šaltis ir pasikartojantys oro smūgiai sulėtino remonto brigadų, dirbančių siekiant atkurti šildymą ir elektros tiekimą, pastangas.
JAV tarpininkaujamos derybos su Rusija ir Ukraina dėl Vašingtono plano užbaigti karą šeštadienį baigėsi be akivaizdaus proveržio.
Visgi V. Zelenskis teigė, kad derybos buvo konstruktyvios, o abi pusės susitarė kitą savaitę vėl susitikti Abu Dabyje.
