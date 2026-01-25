Į Prezidentūrą atvyko Ukrainos prezidentas ir pirmoji šalies ponia

Išklausę abiejų valstybių himnus, skambant orkestrui V. Zelenskis ir G. Nausėda praėjo pro garbės sargybą ir sveikinosi su prezidento patarėjais bei pasitikime taip pat dalyvavusiu užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu.
Prezidentūroje šalių vadovai su pirmosiomis poniomis pozavo prie abiejų valstybių vėliavų, V. Zelenskis su žmona O. Zelenska pasirašė svečių knygoje.
Šiuo metu vyksta valstybių delegacijų dvišalis susitikimas.
Vėliau Ukrainos prezidentas kartu su Lietuvos prezidentu G. Nausėda bei Lenkijos vadovu Karoliu Nawrockiu dalyvaus Vilniaus arkikatedros bazilikoje rengiamose šv. Mišiose.
Taip pat po to suplanuotas Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos prezidentų apsilankymas Senųjų Rasų kapinių koplyčioje, kur vyks 1863–1864 m. sukilimo pagerbimo ceremonija.
Vakare numatyta ir trijų šalių lyderių spaudos konferencija.
Nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasarį, tai jau ketvirtasis V. Zelenskio vizitas Lietuvoje. Pastarąjį kartą jis Lietuvos sostinėje lankėsi pernai birželį vykusiame Vilniaus viršūnių susitikime.
Senųjų Rasų kapinėse yra palaidoti sukilimo vadai Zigmantas Sierakauskas ir Konstantinas Kalinauskas, taip pat 18 sukilimo dalyvių, kurių palaikai 2017 metais buvo rasti Gedimino kalne.
Kiek anksčiau prezidento kanceliarija pranešė, kad G. Nausėda paminėti 1863–1864 metų sukilimą prieš Rusijos okupacinę valdžią į Vilnių pakvietė ir „broliškų regiono valstybių vadovus“.
2023 m. Seimas paskelbė Sausio 22-ąją – 1863–1864 m. sukilimo prieš Rusijos okupacinę valdžią pradžios dieną – atmintina data.
