 Vilniuje ir Kaune bus atsisveikinama su Pabradės poligone žuvusiu Belgijos kariu

Vilniuje ir Kaune bus atsisveikinama su Pabradės poligone žuvusiu Belgijos kariu

2025-12-03 06:43
BNS inf.

Vilniuje ir Kaune trečiadienį atsisveikinama su Pabradės poligone savaitgalį žuvusiu Belgijos kariu.

Vilniuje ir Kaune bus atsisveikinama su Pabradės poligone žuvusiu Belgijos kariu
Vilniuje ir Kaune bus atsisveikinama su Pabradės poligone žuvusiu Belgijos kariu / Asociatyvi P. Adamovič / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), ryte kario palaikai bus išnešami iš Laidojimo paslaugų centro Vilniuje, vėliau laidotuvių procesija pajudės į tarptautinį Kauno oro uostą.

Atsisveikinimo ir išlydėjimo ceremonijoje Kaune dalyvaus oficialūs asmenys, rikiuotėje stovės Belgijos kontingento, NATO tarptautinio bataliono ir pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ būriai.

Atsisveikinimo ir išlydėjimo ceremonijose dalyvaus krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Kario atminimą pagerbti atvyks prezidentas Gitanas Nausėda ir premjerė Inga Ruginienė.

Kaip skelbė BNS, Belgijos karys mirė šeštadienį. Jis mirtinus sužalojimus patyrė penktadienį šaudymo pratybų metu Švenčionių rajone esančiame Pabradės poligone.

Šiame straipsnyje:
Pabradės poligonas
žuvęs karys
atsisveikinimas
Vilnius
kaunas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų