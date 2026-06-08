Vienuoliktokai ir dvyliktokai laikys tris egzaminus

Pasak Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA), vienuoliktokų laikomą pirmąją biologijos egzamino dalį sudaro 10–15 klausimų, kurių vertė siekia 15 taškų, bei 3–4 struktūriniai klausimai, už kuriuos daugiausia galima surinkti 25 taškus. Patikrinimas trunka 90 minučių ir yra vykdomas elektroniniu būdu.
Dvyliktokų laikomą antrąją filosofijos egzamino dalį sudarys 3–8 struktūriniai atvirieji klausimai pagal pateiktus filosofijos šaltinius, už kuriuos bus galima surinkti 40 taškų, ir samprotaujamojo pobūdžio teksto – esė – kūrimas, kuris maksimaliai galės būti įvertintas 20 taškų. Pasak NŠA, sukurto teksto apimtis turi būti ne mažesnė nei 250 ir ne didesnė nei 400 žodžių. Egzaminas laikomas tradiciniu būdu ir trunka 3 valandas.
Tuo metu antroje inžinerinių technologijų egzamino dalyje abiturientai turės atsakyti į 10–15 pavienių trumpojo atsakymo klausimų, už kuriuos galės gauti 15 taškų, bei į 4–5 atvirus struktūrinius klausimus, kurių vertė sudaro 45 taškus. Pažymima, jog kandidatai atliks vienos iš penkių mokymosi turinio sričių, kurios mokėsi mokykloje, užduoties variantą, egzaminas bus laikomas tradiciniu būdu ir truks 3 valandas.
Birželio pradžioje prasidėjus pagrindinei VBE sesijai, dvyliktokai jau atliko antrosios lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalies užduotį – rašė rašinį. Antradienį vienuoliktai laikė pirmąją ekonomikos ir verslumo egzamino dalį, trečiadienį laikyta pirmoji istorijos egzamino bei antroji geografijos egzamino dalis. Ketvirtadienį vienuoliktokai atliko pirmosios chemijos egzamino dalies užduotis, o penktadienį vyko abiturientų matematikos egzaminas.
Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta birželio 1–19 dienomis. Jos metu vienuoliktos (III gimnazijos) klasės mokiniai laiko pirmąsias egzaminų dalis, o dvyliktos (IV gimnazijos) klasės mokiniai – antrąsias egzaminų dalis.
Pirmosios egzaminų dalys, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, vykdomos elektroniniu būdu. Antrosios dalys moksleiviams pateikiamos atspausdintuose popieriniuose užduočių lapuose, išskyrus informacinių technologijų egzaminą, kurio antroji dalis laikoma atliekant užduotis kompiuteriu.
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