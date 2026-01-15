Iš veterinaro – prastos žinios apie kastuvu talžytą ir gyvą užkastą šunelį Gausą

Pasak keturkojo sveikata dėl aptiktos onkologinės ligos besirūpinančio žinomo veterinaro Pauliaus Morkūno, gyvūno situacija šiuo metu yra prastesnė nei buvo anksčiau.
„Sunkiau sekasi šlapintis, nėra didelio noro judėti… Realybė tokia – šiuo metu turime ligos pablogėjimą. Šiek tiek keičiame gydymo planą ir toliau stengiamės kovoti. Ačiū visiems už palaikymą“, – feisbuke rašė veterinaras.
„Pas mane jis atvyko dėl to, kad negali šlapintis. Ir atlikus visus tyrimus, nustatyta, kad yra urotelio karcinoma. Kitaip tariant, Gausas serga šlapimo pūslės vėžiu“, – anksčiau kalbėjo jis.
P. Morkūno teigimu, gyvūnui buvo pradėtas gydymas chemoterapija. „Kaip visą laiką, viltis yra. Svarbiausia, kad jis pats būtų stiprus, turėtų didelį norą gyventi“, – sakė veterinaras.
Naujausi komentarai