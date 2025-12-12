Venecijos komisija nagrinės pataisas dėl LRT vadovo atleidimo

Pasak jo, apie tai penktadienio rytą paskelbta per komisijos plenarinę sesiją.
Pataisos bus nagrinėjamos LRT prašymu.
„Atsižvelgiant į aplinkybes, bus taikoma skubios nuomonės procedūra - tai reiškia, kad pati nuomonė tikėtina sausį, o ją vėliau turės aprobuoti Venecijos komisija kitoje sesijoje kovą“, – feisbuke rašė D. Žalimas.
Venecijos komisija yra patariamoji ekspertinė Europos Tarybos institucija konstitucinės teisės klausimais, vienijanti 61 šalis
Pasak D. Žalimo, skubios nuomonės procedūra reiškia ir tai, kad susijusi valstybė turi geranoriškai bendradarbiaudama su Venecijos komisija stabdyti vykstantį teisėkūros procesą, kol komisija neištirs projektų ir nepateiks savo nuomonės.
„Tikiuosi, kad Lietuva taip ir padarys. Nes kitas pasirinkimas – nebendradarbiauti ir nekreipti dėmesio – yra Vengrijos ir Sakartvelo kelias“, – teigė politikas.
Pataisomis, kurias po pateikimo šią savaitę palaikė valdantieji socialdemokratai, „valstiečiai“ ir „aušriečiai“, siūloma nustatyti, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Anksčiau valdantieji „aušriečiai“ siūlė, kad LRT vadovas būtų atleidžiamas už tai balsavus pusei – šešiems – tarybos nariams, o pašalinimui iš pareigų nereikėtų jokio pagrindo. Šis siūlymas įveikė pateikimo stadiją Seime, tačiau koalicijos lyderiai socialdemokratai pareiškė, kad jis nebeturi valdančiosios daugumos palaikymo.
Autorius Saulius Jakučionis
Naujausi komentarai