Čmilytė-Nielsen: norint priimti LRT pakeitimus būtina sulaukti Venecijos komisijos išvadų

„Venecijos komisijos išvadų tikrai būtina ir labai svarbu sulaukti, bet visas darbo grupės darbas sukonstruotas taip, kad baigtųsi vasario viduryje ir kad būtų dar erdvės iki eilinės pavasario sesijos sušaukti neeilinius posėdžius“, – po pirmadienį Seime vykusio opozicijos susitikimo su Venecijos komisijos nariais kalbėjo parlamentarė.
„Šiuo momentu tikėti, kad valdantieji nuo to akivaizdaus plano kažkaip nusisuks, nusižengs, kad kažkas juos gali sustabdyti... Na, matyt, Venecijos komisija gal ir gali“, – teigė ji.
Konservatorius Vytautas Juozapaitis po susitikimo taip pat vylėsi, kad Seimas atsižvelgs į Venecijos komisijos nuomonę.
„Belieka tikėtis, kad valdantieji gal vieną dieną susiprotės galų gale ir atsiribos – turiu minty socialdemokratus – nuo to savo jau dabar turbūt vyresniojo brolio, kuris jiems neleidžia pasitraukti iš to tiesos kelio“, – žurnalistams sakė jis.
Lietuvoje viešinti Venecijos komisijos delegacija aiškinasi galimą grėsmę žiniasklaidos laisvei, valdantiesiems siekiant palengvinti nacionalinio transliuotojo vadovo atleidimo iš pareigų tvarką.
Valdantieji socialdemokratai, „aušriečiai“ ir „valstiečiai“ siekia palengvinti LRT vadovo atleidimo tvarką. Jie siūlo, jog visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius anksčiau laiko gali būti atleidžiamas, už tai slaptai balsavus ne mažiau kaip septyniems tarybos nariams iš 12, jeigu nepatvirtinama metinė transliuotojo veiklos ataskaita arba jeigu jis netinkamai atlieka funkcijas.
Šiuo metu galiojančiame LRT įstatyme nustatyta, kad generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Valdantiesiems gruodį Seime nepavyko skubos tvarka priimti savo pataisų, todėl sudaryta darbo grupė LRT valdysenai tobulinti. Ji savo pasiūlymus turi pateikti iki vasario 14 dienos.
V. Juozapaitis tvirtino, kad opozicija nebedalyvaus darbo grupėje, jeigu valdantieji nepradės naujo LRT įstatymo pakeitimo projekto rengti „nuo balto lapo“.
„Jeigu jie atsitraukia ir pasako, kad mes einame nuo balto popieriaus lapo ir visi tariamės dėl tikrai geresnės valdysenos, tai mes toliau tęsiame darbą. Jeigu jie toliau muilina ir niekaip konkrečiai nepasisako, mes tikrai stabdysime savo dalyvavimą, nes legitimizuoti tokią darbo grupę taip pat būtų antikonstituciška“, – kalbėjo parlamentaras.
Minėtą darbo grupę, be kelių žiniasklaidos atstovų, sudaro septyni valdantieji, keturi opozicijos atstovai ir vienas Mišrios Seimo narių grupės politikas.
„Manau, kad išaiškinome pakankamai objektyviai situaciją ir dėl teiktų pataisų, ir dėl darbo grupės, kurioje procesas tikrai nėra patenkinamas ir akivaizdu, kad jis veda vėl prie to paties rezultato, tik šiek tiek lėčiau, bet tikrai nepakankamai lėtai, kad būtų galimybė išgirsti ekspertines nuomones, o labiausiai – į jas įsiklausyti“, – teigė V. Čmilytė-Nielsen.
„Nepagrįsta skuba, nepagrįsti sprendimai dėl ekspertinės išvados, dėl antro įstatymo nepriėmimo ir kiti dalykai, kuriuos mes visi stebėjome, dėl kurių žmonės protestavo, dėl kurių tikrai pasisakė ir ekspertai, ir žiniasklaidos atstovai – apie juos kalbėjom šiandien“, – tikino ji.
Kiek anksčiau komisija buvo susitikusi ir su valdančiųjų atstovais. Po šio susitikimo Seimo vicepirmininkė socialdemokratė Rasa Budbergytė sakė, kad prieš priimdami LRT įstatymo pataisas valdantieji tikriausiai sulauks Venecijos komisijos išvadų.
Naujausi komentarai