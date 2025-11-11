Valstybės kontrolierė Seimo nariams pristatys LRT audito rezultatus

Penkis mėnesius Valstybės kontrolės vykdytas LRT veiklos auditas buvo baigtas lapkričio 3 d.
Po auditorių vertinimo iš viso buvo pateiktos 8 rekomendacijos – keturios skirtos LRT administracijai, trys Vyriausybei ir viena LRT tarybai. Audito rezultatai jau buvo pristatyti Seimo Audito komiteto posėdyje, taip pat ir LRT.
Visuomeninio transliuotojo patikrinimo metu auditoriai nustatė sisteminių dirbančiųjų socialinių garantijų rizikų – pažymima, kad nėra aiškiai reglamentuoti darbuotojų atrankos, darbo užmokesčio ir autorinių sutarčių taikymo principai.
Be to, auditoriai pastebi, kad dideli kartojimai LRT Plius programoje kelia rizikas turinio įvairovei, taip pat raginama neatlygintinai skleisti daugiau pranešimų kultūrine, šviečiamąja ir socialine tematika.
Taip pat patikrinimo metu nustatyta viešųjų ir programų pirkimų trūkumų – akcentuojama, kad būtina stiprinti vidaus kontrolę, tobulinti teisinį reglamentavimą.
Savo ruožtu LRT vadovybė tvirtino teigiamai vertinanti atliktą auditą bei jo rezultatus, žadėjo įgyvendinti pateiktas rekomendacijas.
ELTA primena, kad visuomeninio transliuotojo auditą balandį inicijavo Seimas – parlamentarai pavedė Valstybės kontrolei atlikti minėtą patikrinimą.
