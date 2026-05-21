 Vaikų nerimas po oro pavojaus signalų gali išaugti: štai ką būtina žinoti tėvams

Vaikų nerimas po oro pavojaus signalų gali išaugti: štai ką būtina žinoti tėvams

2026-05-21 15:46
Pranešimas spaudai

Trečiadienį Lietuvoje paskelbtas oro pavojus daugeliui sukėlė nerimą, įtampą ir nesaugumo jausmą. Psichikos sveikatos specialistai pabrėžia, kad tokiose situacijose labai svarbu padėti vaikams jaustis saugiai, išlaikant ramų ir patikimą ryšį su suaugusiaisiais.

<span>Vaikų nerimas po oro pavojaus signalų gali išaugti: štai ką būtina žinoti tėvams</span>
Vaikų nerimas po oro pavojaus signalų gali išaugti: štai ką būtina žinoti tėvams / 123RF, J. Elinsko/ ELTOS nuotr.

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ata-start="287" data-end="526">„Didelis išgąstis, stresas ir nerimas tokiose situacijose yra normalus organizmo atsakas į grėsmę. Tačiau vaikai pirmiausia stebi ne naujienas, o suaugusiųjų reakcijas“, – primena Higienos instituto Psichikos sveikatos centro specialistai.

Pasak jų, staiga atsiradęs nesaugumas ir nerimas gali paveikti tiek emocinę, tiek fizinę savijautą – pasireikšti raumenų įtampa, padažnėjusiu kvėpavimu, sunkumais susikaupti. Todėl pirmiausia reikia pasirūpinti savo pačių emocine sveikata: riboti perteklinį ir nuolat pasikartojančių naujienų vartojimą, skirti laiko poilsiui, kvėpavimo pratimams, pokalbiams su artimaisiais ar kitoms raminančioms veikloms.

Ką svarbu pasakyti vaikui?

Specialistai ragina nevengti pokalbių su vaikais apie grėsmes ar nerimą keliančias situacijas. Jei suaugusieji nekalba, vaikai informaciją dažnai gauna iš socialinių tinklų ar bendraamžių – ji gali būti gąsdinanti ir klaidinanti.

Psichologai primena, kad vaikams saugumo jausmą kuria ne tobuli atsakymai, o stabilus, ramus ir pasiekiamas suaugęs žmogus. „Jūsų ramybė – svarbiausia atrama vaikui. Vaikai mokosi ir vertina situacijas stebėdami ne žinias, o jus“, – sako Higienos instituto Psichikos sveikatos centro specialistai.

Svarbiausi patarimai vaikams

  • Pirmiausia nusiraminkite patys. Vaikai labai jautriai reaguoja į suaugusiųjų emocijas. Pokalbį pradėkite tik tada, kai jaučiatės pakankamai ramūs.
  • Paklauskite, ką vaikas jau žino. Leiskite jam išsikalbėti, nepertraukinėkite ir nesistenkite iš karto visko paaiškinti.
  • Kalbėkite aiškiai ir pagal vaiko amžių. Venkite perteklinių detalių, dramatizavimo, bauginančių scenarijų ar papildomos informacijos, jei vaikas nerodo susidomėjimo ir jam aktualesnės kitos temos.
  • Ribokite informacijos srautą. Nuolat rodomi vaizdai, garsai ar tiesioginės transliacijos gali stipriai didinti vaikų nerimą. Būkite atidūs, kiek vaikai gauna foninės informacijos iš televizijos, radijo ar kitų šaltinių.
  • Pabrėžkite saugumą. Vaikams svarbu girdėti, kad suaugusieji žino, ką daryti, o jų saugumu rūpinasi atsakingos tarnybos.
  • Išlaikykite rutiną. Įprasta dienotvarkė, valgymas, miegas ir bendras laikas kartu padeda mažinti įtampą.
Šiame straipsnyje:
oro pavojus
vaikų nerimas
Vaikai
psichologų patarimai
vaikų emocijos
Psichologai
tėvai
emocinė sveikata
nerimo valdymas

Naujausi komentarai

Komentarai

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Komentarai

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S.
Kažkada teko būti atsakingam už CS arba kaip seniau buvo už CG. Maždaug prieš 6-8 metus buvo kalbama jog visose naujuose statiniuose turi būti įrengtos normalios priedangos, deja iki šiol turbūt nėra pastatyta nei viena priedanga. Iš senų laikų buvusios slėptuvės išardytos, privatizuotos ir jų tiesiog neliko.
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0
Jau \\\.///
varo iš proto su tom "priedangom" namų rūsiuose,tai broliškas kapas (kilkės tomate),ar tenai padaryti avariniai išėjimai,maisto-vandens atsargos,ventiliacija,gultai,tualetai nes žmonės ne tik valgo,bet ir ši... ir mež..____Kvailių jieškotojai,o kur milijardai dingo?,jei gali pasislėpti tik rūsyje už bobulės agurkų "slovyko"?
2
-1
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