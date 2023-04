Lietuvos kariuomenės vadas V. Rupšys lankysis Vokietijoje

Antradienį ir trečiadienį numatyti V. Rupšio susitikimai su Vokietijos kariuomenės vadu generolu Carstenu Breueru ir į atsargą išeinančiu buvusiu kariuomenės vadu generolu Ezberhardu Zornu.

V. Rupšio ir Vokietijos kariuomenės vado susitikime bus aptariami kolektyviniai ir nacionaliniai gynybos planai, Lietuvos kariuomenės dalyvavimas Vokietijos vadovaujamoje Ukrainos karių mokymo programoje rengiant individualius, kolektyvinius ir specializuotus mokymus kartu su Vokietijos ir Belgijos instruktoriais.

Vizito metu taip pat bus aptartas Lietuvos karių dalyvavimas JT vadovaujamoje operacijoje MINUSMA Vokietijos kuopos sudėtyje, įvertinti bendradarbiavimo rezultatai, svarstomi paramos vystant Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir bendrų mokymų klausimai.

Vokietija vadovauja 2017 metais Lietuvoje dislokuotam tarptautiniam sąjungininkų batalionui, šalys taip pat yra sutarę, jog siekiant atgrasyti ir ginti nuo Rusijos agresijos Vokietija Lietuvai skirs brigadą. Tačiau kyla nesutarimų dėl to, ar brigada būtų fiziškai dislokuota Lietuvoje, kaip to siekia Vilnius – Berlynas tvirtina, kad brigada būtų pasirengusi per dešimt dienų atvykti į Lietuvą esant reikalui. Vokietijos teigimu, sprendimas dėl nuolatinio dislokavimo turėtų būti priimtas NATO lygiu.