Utenos apskrityje – savivaldybių pasirengimo mobilizacijai pratybos

Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), pratybose dalyvaus Utenos, Molėtų, Zarasų, Anykščių, Ignalinos rajonų ir Visagino savivaldybių administracijų Mobilizacijos valdymo grupių nariai, savivaldybėms pavaldžių ir mobilizacinių ūkio subjektų atstovai.
Pratybose bus tikrinama, kaip savivaldybėms pavaldžios sveikatos priežiūros įstaigos geba teikti paslaugas paskelbus mobilizaciją ar karinio konflikto metu.
Taip pat bus siekiama įvertinti, kaip vyktų į civilinio mobilizacinio personalo rezervą įrašytų asmenų vaikų, įvaikių, globotinių iki 14 metų, o su specialiaisiais ugdymosi poreikiais – iki 21-erių priežiūra, įskaitant maitinimą ir sveikatos priežiūrą.
„Šių pratybų metu siekiame patikrinti gebėjimą veikti neapibrėžtumo sąlygomis, imituojant priešiškų pajėgų įsiveržimą į Lietuvos Respublikos teritoriją“, – cituojamas Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis.
Simuliacijų metu bus tikrinama, kaip savivaldybės koordinuotų veiksmus tarpusavyje ir kaip bendradarbiautų su Karo komendantūromis.
Pratybų scenarijuje numatyta patikrinti savivaldybių sąveiką su nevyriausybinėmis organizacijomis, kaip Lietuvos šaulių sąjunga, Maisto bankas, Lietuvos „Caritas“, Lietuvos Raudonasis Kryžius, Maltos ordino pagalbos tarnyba vykdant mobilizacines užduotis.
Pasak krašto apsaugos viceministro Tomo Godliausko, pratybos leidžia įvertinti gebėjimą veikti krizių metu ir koordinuoti veiksmus tarp institucijų.
„Tai ypač svarbu, kai situacija vystosi dinamiškai ir sprendimus reikia priimti čia ir dabar. Turime nuosekliai ruoštis tam, kad atėjus dienai X tiek centrinio lygmens institucijos, tiek savivaldybių atsakingi pareigūnai veiktų užtikrintai, žinodami savo vaidmenį ir atsakomybę“, – pranešime cituojamas T. Godliauskas.
Šiemet tai yra trečiosios KAM rengiamos pasirengimo mobilizacijai pratybos. Į jas pagal konkretų scenarijų ir tikslus be savivaldybių kviečiami kariuomenės, ministerijų, kitų ūkio subjektų atstovai.
