Tyrimas: daugėja lietuvių, Baltarusiją vertinančių kaip nedraugišką valstybę

„Sumažėjo matančiųjų Baltarusiją kaip draugišką valstybę – prieš ketverius metus tokių buvo 55 proc., 2020 metais – 44 proc. Be to, per tą patį laiką nuo 28 proc. iki 36 proc. išaugo Baltarusiją kaip nedraugišką valstybę vertinančiųjų dalis“, – skelbiama Rytų Europos studijų centro paskelbtoje apžvalgoje.

Centro analitikai teigia, kad tokį požiūrį lemia netoli Lietuvos sienos baigiama statyti Astravo atominė elektrinė. Lietuvos Vyriausybė kaltina Baltarusijos valdžią dėl netinkamo vietos parinkimo ir žemų aplinkosaugos bei saugumo standartų.

Apklausos duomenimis, 54 proc. respondentų sutinka su teiginiu, jog Astravo AE projektas kelia pavojų Lietuvai. Tyrimo autoriai teigia, kad Lietuvos visuomenėje taip pat didėja Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenkos neigiamas vertinimas.

Nedraugiškiausia – Rusija

Nedraugiškiausia Lietuvai šalimi ir toliau laikoma Rusija – 68 proc. respondentų teigė, kad ji yra nedraugiška, 13 proc. Rusiją laiko draugiška Lietuvai šalimi. Draugiškiausiomis valstybėmis laikomos Latvija (93 proc.), Vokietija (87 proc.), Estija (85 proc.), Švedija (84 proc.) ir Ukraina (81 proc.).

Pastaraisiais metais taip pat šiek tiek pablogėjo požiūris į JAV ir Lenkiją. Nors JAV beveik trijų ketvirtadalių (73 proc.) Lietuvos gyventojų vertinama kaip draugiška valstybė, 2016 metais rodiklis buvo 12 procentinių punktų didesnis.

Anot RESC analitikų, tai galėjo lemti neigiamas požiūris į šalies prezidentą Donaldą Trumpą bei respondentų nuomonė, kad per jo kadenciją sumažėjo Lietuvos saugumas: vos 13 proc. teigė, kad šio prezidento kadencijos metu Lietuvos saugumas sustiprintas, ir 39 proc. pareiškė manantys atvirkščiai.

Požiūris į Lenkiją prastėjo ne tiek daug. Anot tyrimo autorių, įsitikinti, ar jis reikšmingas, reikės tolesnių tyrimų – nuo 81 proc. 2016 metais iki 74 proc. 2020 metais.

Tyrimas atliktas balandžio 22 – gegužės 6 dienomis. Pagal Rytų Europos studijų centro sudarytą klausimyną apklausą atliko „Spinter tyrimai“. Tyrimo metu internetu ir telefonu apklausti 1012 respondentų nuo 18 iki 75 metų.