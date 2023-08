Trys Lietuvos pilotai pradeda skrydį sklandytuvais per Europą

Trys Lietuvos pilotai penktadienį pradeda skrydį sklandytuvais per Europą, jie ketina kilti iš Lietuvos ir baigti kelionę Portugalijoje.

Algirdas Šimoliūnas, Sakalas Uždavinys ir Ignas Bitinaitis sieks per 10 dienų įveikti iš viso 4 tūkst. kilometrų atstumą be motoro iki Atlanto vandenyno – vienu pakilimu per dieną jie ketina nuskristi apie 400 kilometrų, kai vidutinis sklandytuvo greitis siekia 90-130 km/h.

Anot A. Šimoliūno, tokio ilgio maršruto sklandytuvais be motoro nėra įveikę jokie Lietuvos ir Europos sklandytojai. Piloto teigimu, tai bus rekordiškai ilgiausias skrydis sklandytuvais Europoje į tikslą aviacijos istorijoje.

„Apskritai, ilgų atstumų skrydžiai Europoje nėra įprastas reiškinys. Dažniausiai sklandytojai skrenda maršrutą ir grįžta į tą patį aerodromą, iš kurio pakilo“, – sako A. Šimoliūnas.

„Mes šiam skrydžiui ruošiamės jau nuo žiemos. Skrisime per visą Europą ir nežinome konkretaus maršruto, nes per kur skrisime priklausys nuo oro sąlygų, tad turime susisiekti su žymiai daugiau aerodromų, nei leisimės. Šiuo metu kontaktuojame su 40 aerodromų Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje“, – pažymi pilotas.

Be trijų pilotų į kelionę leisis ir antžeminė skrydžio komanda su trimis automobiliais, ją sudarys antžeminės komandos vadovė, techninio palaikymo ir komunikacijos komandos.

Komanda startuos iš „Paluknio aerodromo”, kuris įsikūręs kelyje Vilnius – Druskininkai.

Skrydžio tikslas – paminėti 1933-ųjų Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 90-metį.