Skrydis sklandytuvais per Europą: S. Uždavinys patyrė traumą

Rugpjūčio 11 d. trys pilotai – Sakalas Uždavinys, Algirdas Šimoliūnas ir Ignas Bitinaitis – pakilo į rekordinį skrydį „Sklandytuvais per Europą: Lietuva–Portugalija“. Jie siekė per 10 dienų įveikti 4 tūkst. kilometrų atstumą be motoro iki Atlanto vandenyno. Vis dėlto rugpjūčio 21 d. pranešta, kad S. Uždavinys nebegali tęsti kelionės, nes patyrė traumą.