Traukinių keleiviams – dvigubas smūgis: didesnės kainos ir ilgesnės kelionės

Politologas Ainius Lašas už kelionę traukiniu antrąja klase iš Vilniaus į Kauną ir atgal sumokėjo daugiau nei 27 eurus.
„Kai užsisakiau bilietus, ištiko lengvas šokas“, – sakė A. Lašas.
Palyginimui, balandį, kai galiojo nuolaida, toks bilietas kainavo 12,5 euro. Kovą, dar iki nuolaidos, – 22 eurus. Dabar suma didžiausia.
„Ne tik nuolaida panaikinta, bet ir bilietas brangesnis nei esu kada nors mokėjęs“, – teigė A. Lašas.
Kad kainos pakilo, pastebi ir daugiau keleivių.
„Aš lengvatinį bilietą turiu ir važiuoju į Šiaulius. Mokėjau 3,6 euro kažkur“, – skaičiavo keleivė.
„Buvo 2,4 euro, o dabar – 3,6. Tai 1,2 euro, 30 procentų pabrango. Atrodo nedaug, bet 30 procentų“, – skaičiavo kita keleivė.
„Lietuvos geležinkeliai“ atkerta: bilietai nebrango. Tiesiog baigėsi nuolaidos.
„Nuolaidos baigėsi, bet kaina liko ta pati“, – aiškino „Lietuvos geležinkelių“ korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubriakovas.
Ir priduria, kad traukinių bilietai veikia panašiai kaip lėktuvų: kuo anksčiau perki, tuo mažiau moki.
„Reguliari bilieto į Kauną kaina svyruoja tarp 5 ir 13 eurų. Kuo anksčiau žmogus perka bilietą, tuo mažesnė kaina“, – teigė A. Zubriakovas.
Kodėl to reikia? Atsakymas paprastas.
„Žinoma, kad esmė yra didesnės pajamos, bet tuo pačiu tai ugdo žmones planuoti gyvenimą iš anksto“, – sakė A. Zubriakovas.
„Niekada nepirkdavau iš anksto ir lyginu ne pigiausią su brangiausiu, o tai, ką mokėjau anksčiau ir dabar. Mano elgsena nepasikeitė“, – pabrėžė A. Lašas.
Susisiekimo ministras teigia, kad pavasarį taikyta nuolaida su tuo nesusijusi.
„Tai nėra susiję su buvusia nuolaida. Kainas lemia kiti faktoriai – natūraliai įsivertinami infrastruktūros kaštai, naujų traukinių atėjimas“, – aiškino susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Tad nieko nelieka, tik pratintis prie dabartinių kainų.
„37 eurai grįžti iš Vilniaus į Kretingą pirma klase atrodo ganėtinai brangu“, – sakė keliautojas.
Tiesa, dingusios nuolaidos keleiviai pasigenda. Du mėnesius traukiniais buvo galima važiuoti perpus pigiau, o keleivių skaičius šovė į viršų – papildomai keliavo 200 tūkst. žmonių.
„Labai gaila, kad atšaukta nuolaida, kuri buvo iš Vyriausybės. Buvo patogiau, nes dabar kainos žiauriai...“ – teigė vyras.
Ar nuolaida grįš, nežinia. Vyriausybė vertins, kiek ji kainavo ir ar davė rezultatą.
„Prie to klausimo grįšime rugpjūčio mėnesį“, – sakė J. Taminskas.
„Jeigu Vyriausybė deklaruoja, kad viešojo transporto naudojimas yra vertybė, kad žmonės mažiau naudotųsi nuosavu transportu, kaip tik reikia skatinti“, – kalbėjo A. Lašas.
Kol geležinkeliai laukia analizės, autobusų vežėjai mėgina susigrąžinti keleivius. Bilietų kainų nekelia.
„Kol kas išlaikome tą patį kainų lygmenį, pasižadame nenutraukinėti maršrutų, nepaisant to, kad kaštai didėja“, – teigė „Kautros“ vadovas Linas Skardžiukas.
Vežėjai viliasi, kad pasibaigus traukinių nuolaidoms jų nuostoliai sumažės.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Mes norime, kad grįžtų srautas, o keleivis turėtų tas pačias kainas“, – sakė L. Skardžiukas.
Galbūt į autobusą persėdančių keleivių ir daugės. Mat traukinių keleivių laukia dar vienas išbandymas. Šią vasarą kai kurie maršrutai pailgėjo.
„Būdavo iki Šiaulių iš Vilniaus dvi su puse valandos, dabar – trys su trupučiu“, – sakė moteris.
„Nėra vėlyvų traukinių. Iš Vilniaus paskutiniai traukiniai išvažiuoja apie 6–7 valandą vakaro. Siaubas, negali taip būti“, – piktinosi vyras.
Kelionių planus jaukia remontai.
„Kelio remonto darbai Gudžiūnų ruože vyks iki Joninių, todėl kelionė Kaunas–Šiauliai ir Vilnius–Ryga pailgėja 20–30 minučių“, – aiškino A. Zubriakovas.
Taip pat vyksta elektrifikacijos darbai, kad į geležinkelius išriedėtų nauji traukiniai. Šie darbai turėtų trukti iki rudens.
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