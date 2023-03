Tiksliųjų mokslų studijoms – aukso amžius: kaip pasiruošti IT karjerai dar mokykloje?

Informacinių technologijų (IT) ir skaitmeninių inovacijų sričių specialistų poreikis šiandienos darbo rinkoje vis dar išgyvena augimą. Todėl pastaraisiais metais šalies universitetuose bei kolegijose didėja tiksliųjų mokslų populiarumas. Tačiau specialistai pažymi – norint tinkamai pasiruošti daugelio geidžiamai karjerai IT srityje, žinių ir praktikos įgyti verta dar mokyklos suole.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos duomenimis, su informacinėmis ir ryšio technologijomis susijusių studijų pasirinkimas 2021 m. siekė 6,8 proc., pernai – 8,2 proc. Panašų augimą stebi ir šalies kolegijos.

Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus dr. Valdo Jaskūno teigimu, pastaruosius trejetą metų moksleivių, besirenkančių tiksliuosius (t.y. fizinius, gyvybės, informatikos, inžinerijos, matematikos) mokslus universitete daugėja. 2020 m. jų buvo 23,44 proc., 2021 m. – 24,5 proc., 2022 m. – 26,3 proc. Tai lemia keli faktoriai.

„Tiksliųjų mokslų universitetuose populiarėjimą formuoja ne tik darbo rinkos tendencijos, bet ir valstybės politika, nes finansavimas tiksliųjų mokslų studijoms yra didinamas. Motyvuoja ir finansinės perspektyvos – statistika rodo, kad po tiksliųjų mokslų bakalauro studijų daugiausiai uždirba informacinių technologijų bei matematikos absolventai“, – sako dr. V. Jaskūnas.

Anot jo, siekiant dar labiau padidinti tiksliųjų mokslų populiarumą, sudominti moksleivius šiais dalykais reikėtų dar mokykloje. Mokinių domėjimąsi tiksliaisiais mokslais skatina besiplečiančios veiklos STEAM centruose. Tokio vaidmens imasi ir verslas.

Šių metų pradžioje visoje šalyje startavo kompetencijų centro „Telia Global Services Lithuania“ iniciatyva „Nacionalinis IT iššūkis“, globojama Prezidentės Dalios Grybauskaitės. Prie jos prisijungę 7-9 kl. moksleiviai kaups žinias specialistų nuotolinėse pamokose, kurios supažindins su IT sričių įvairove, darbui IT srityje reikalingomis kompetencijomis, leis įgyti praktinių programavimo pagrindų.

„Įkvėpti vaikus ateičiai su technologijomis būtina dar mokyklos suole, prieš jiems pasirenkant tolimesnę studijavimo kryptį. Ankščiau perdėtai sunkia ir matematika bei formulėmis grįsta laikytą technologijų sritį norime parodyti iš tikrosios pusės, kurioje gausu kūrybos, saviraiškos, nuolatinio tobulėjimo ir komandinio darbo. Tai, kad moksleiviai ir mokytojai vertina tokią galimybę, rodo ir didelis dalyvių įsitraukimas – prie projekto jau prisijungė daugiau nei 750 mokyklų ir 5000 mokinių“, – pasakoja „Telia Global Services Lithuania“ komunikacijos vadovas Dominykas Maisiejus.