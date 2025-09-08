Tarptautinėse pratybose „Inžinierių griausmas 2025“ dalyvaus daugiau nei 900 karių

Lietuvos kariuomenė pranešė, kad per mokymus kariai vykdys inžinerinės paramos užduotis, rems pėstininkų manevrą, integruos Sausumos pajėgų manevrinius, teritorinius ir sąjungininkų inžinerinius padalinius veikti kartu, gerins padalinių tarpusavio sąveiką bei pademonstruos inžinerinių padalinių vykdomų užduočių spektrą.
Tai didžiausios Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono pratybos, kurios vyks tiek karinėse, tiek civilinėse teritorijose. Tarp jų ne tik kariniai poligonai visoje Lietuvoje, bet ir Kauno „Žalgirio“ arena, Vytauto Didžiojo karo muziejus, Kauno tvirtovės VI fortas, Kauno autobusų stotis, Kauno oro uostas).
Pratybų metu vyks intensyvus karinės technikos judėjimas, bus naudojami imitaciniai šaudmenys, pirotechnikos užtaisai ir tarnybiniai šunys.
Pagrindinė tarptautinių pratybų „Inžinierių griausmas" dalis vyks Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje. Čia kariai situacinių mokymų metu vykdys įvairias inžinerijos paramos užduotis – sprogstamųjų ir nesprogstamųjų kliūčių įrengimą, kelio užkardymą, apsaugos nuo atominio, biologinio ir cheminio ginklo veiksmus.
Kas antri metai šios pratybos organizuojamos kartu su NATO sąjungininkų padaliniais, o jose dalyvaujančių kovinių inžinierių skaičius nuolat auga.
Kartu su lietuviais pratybose dalyvaus kariai iš devynių Aljanso valstybių.
