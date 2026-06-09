Taminskas: laiko keitimo atsisakymas – vienas Lietuvos prioritetų pirmininkaujant ES

J. Taminskas su Prancūzijos ir Švedijos transporto ministrais Liuksemburge antradienį aptarė galimybę atsisakyti laiko keitimo, antradienį pranešė ministerija.
„Aktyviai dirbu šiuo klausimu – šiandien pasikalbėjau apie galimybes stabdyti laikrodžių rodyklių sukiojimą su kolegomis iš Švedijos ir Prancūzijos. Ir informavau, kad sėsime prie bendro stalo jau kitais metais, nes tai vienas iš Lietuvos prioritetų pirmininkaujant Europos Sąjungai“, – pranešime teigė ministras.
Dėl to J. Taminskas dar pavasarį kreipėsi į Estijos, Latvijos, Lenkijos, Suomijos ir Švedijos ministrus, ragindamas imtis bendrų veiksmų, o dabar tariasi su Pietų Europos valstybėmis.
Laikas dukart per metus keičiamas atsižvelgiant į Europos Parlamento (EP) ir Tarybos direktyvą dėl vasaros ir žiemos laiko susitarimų. Sezoninį laiką turi dauguma Europos valstybių ir nemažai kitų pasaulio šalių.
Europos Komisija (EK) ir EP remia idėją atsisakyti laikrodžių sukiojimo dukart per metus, bet dauguma valstybių narių sprendimui kol kas nepritaria.
EK taip pat pradėjo naują laiko keitimo atsisakymo poveikio vertinimą, kuriame dalyvauja valstybių narių institucijos ir ES bei nacionalinio lygmens suinteresuotosios šalys.
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