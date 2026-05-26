Švietimo ministerijoje – pasitarimas dėl smurto atvejų mokyklose

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė apie tai kalbės su mokyklų vadovų, sveikatos mokslų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais bei vaiko teisių apsaugos specialistais.
„Susitikimo tikslas – aptarti, kaip stiprinti psichologinės pagalbos teikimą vaikams, bei apsvarstyti siūlymus, kaip užtikrinti kuo saugesnę emocinę aplinką mokyklų bendruomenėse“, – teigiama ministerijos pranešime.
BNS rašė, kad balandžio pabaigoje „Sūduvos“ gimnazijoje Marijampolėje 17-metis peiliu sužalojo kelis moksleivius, prieš tai Simono Daukanto progimnazijoje Vilniuje moksleivis klasiokams galbūt grasino peiliuku.
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