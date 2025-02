Suskaičiavo, kiek kainuos Užlenkio ežero pakrantės sutvarkymas

Pagėgių savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Igoris Mirošnikovas sako, kad dabar rajone nėra poilsiui ir turizmui pritaikytos teritorijos šalia vandens.

„Turizmo zoną su vandens pramogomis norime įrengti. Tokio su vandens pramogomis turizmo, stovyklavietėmis neturime“, – BNS teigė I. Mirošnikovas.

Pasak jo, dabar prie ežero patekti galima, pakrantės nėra užžėlusios, bet ten nėra infrastruktūros poilsiui: „Priėjimas, privažiavimas nėra visai blogas. Kažkada buvo kažkas daryta, bet normalios infrastruktūros nėra.“

Poilsio zona būtų įrengta abejose kelio į Panemunę pusėse. Čia ketinama įrengti atvirą baseiną ežere, pontoną su priėjimu prie ežero ir tramplynu, paplūdimiuose būtų gultai, krepšinio ir kitų žaidimų aikštelės, įskaitant skirtas vaikams. Be to, būtų įrengta automobilių aikštelė, stovyklavietės, dengtos pavėsinės, laiptai per pylimą, takas nuo Panemunės iki ežero.

Planuojama projekto vertė – apie 1,602 mln. eurų, iš kurių savivaldybės įnašas siektų 240,3 tūkst. eurų, o likusios lėšos – iš Europos Sąjungos fondų.

Užlenkio ežeras yra apie 7 km į vakarus nuo Lumpėnų, Nemuno salpoje.